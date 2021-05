Stampante 3D Tronxy compatibile con Mac e PC in sconto a 259,46 euro

Se volete comprare una buona stampante 3D per realizzare i vostri progetti su misura costruendo parti di ricambio, custodie e accessori di vario genere, approfittate dell’offerta attualmente attiva su quella di Tronxy che vi viene a costare 259,46 euro grazie all’inserimento di un codice speciale in fase di acquisto.

Questa stampante, rispetto a molte altre in vendita sul mercato, ha una superficie leggermente più grande: nello specifico la base misura 33 x 33 centimetri mentre l’altezza massima dell’area di stampa è pari a 40 centimetri. E’ in grado di stampare con qualsiasi filamento di diverso materiale, incluso ABS, PLA e PVC, che abbia un diametro di 1,75 millimetri.

La temperatura operativa oscilla tra i 170 e i 275 °C e stampa ad una velocità compresa tra i 20 e i 150 millimetri al secondo, con un errore che oscilla tra 0,1 e 0,4 millimetri. E’ accompagnata da due ventole, che offrono una migliore dissipazione del calore e rispetto alla versione precedente, i cavi non sono più a vista perché sono ben organizzati all’interno di una scatola.

Consuma 360 Watt e il profilo è costruito in alluminio. E’ dotata di diverse funzioni utili in questo settore come ad esempio quella di livellamento automatico, in modo tale da essere sicuri che la stampa venga realizzata come è stata progettata; inoltre segnala quando il filamento sta per terminare ed ha la funzione di ripresa in caso di interruzione, che può essere data sia ad esempio da una interruzione di corrente, sia perché appunto è terminato il filamento.

Funziona sia collegandola a un computer Windows, sia con i Mac, e può anche leggere i progetti archiviati all’interno di una memoria USB e una scheda SD. La stampante si può infatti controllare anche senza l’ausilio di un computer gestendo tutte le funzioni attraverso lo schermo LCD di tipo TFT da 3.5″ incassato sulla parte frontale.

Per quanto riguarda pesi e ingombri, una volta montata occupa uno spazio di 66 x 58 x 64 centimetri e pesa intorno ai 13 chilogrammi. Se volete comprarla, la trovate in vendita online a 387,08 euro. Al momento è attiva un’offerta lampo che permette di comprarla a 277,31 euro ma se si inserisce il codice M67D1D08B4512000 si arriva a pagarla ancora meno, più precisamente 259,46 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.