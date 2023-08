Prezzo “usa e getta” per gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, solo 19,00 €

Gli auricolari sono un accessorio onnipresente e da molti ritenuto meritevole di un significativo investimento per l’uso quotidiano che se ne fa per ogni scopo. Ma non sempre vale la pena di spendere centinaia di euro per un paio di auricolari, magari perchè si ha paura di perderli, perchè si tratta dell’ennesimo paio o semplicemente perchè si vuole solo risparmiare. In questo cavo viene in aiuto l’offerta Amazon con la quale è possibile acquistare a solo 19€ gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite.

Gli auricolari Redmi Buds 4 Lite fanno seguito ai Redmi Buds 3 Lite migliorandoli in diversi aspetti.

Hanno connettività Bluetooth 5.3, che offre superiori stabilità e raggio di azione, nuovi driver da ben 12 mm (contro i 6mm del modello precedente) e una custodia, con ricarica USB-C, che permette di estendere l’autonomia a 20 ore. Quella degli auricolari è invece di cinque ore.

Tra le altre caratteristiche dispongono di certificazione IP54, così da essere resistenti al sudore, agli schizzi d’acqua e alla polvere, dunque perfetti per chi intende utilizzarle anche per l’attività sportiva.

Ancora più importante è la funzione di controllo ENC e bassa latenza, così da risultare ottime anche per il reparto gaming. Questa funzione permette la cancellazione elettronica dei rumori anche durante le chiamate, così da offrire conversazioni chiare senza interferenze, anche in ambienti rumorosi, luoghi affollati, in metro o in un ufficio

Ancora, all’interno della confezione di vendita è presente set di gommini in silicone per adattare al meglio le cuffie al proprio orecchio. Per chi dispone di un dispositivo Android Xiaomi la connessione è ancor più rapida e veloce, un po’ come accade tra le AirPods e gli iPhone. Naturalmente gli auricolari in questione sono compatibili con tutti i dispositivi Android, ma anche con iPhone, iPad e Mac.

Si acquistano su Amazon a 19 euro, un prezzo che è quasi la metà di quello di lancio