Stati Uniti, Cina e Regno Unito guidano la classifica IA globale

Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI) ha pubblicato il Global AI Vibrancy Tool, strumento che propone confronti fra 36 paesi sulla base di 42 indicatori specifici per l’IA di dominio pubblico.

I confronti tra nazioni possono essere fatti utilizzando versioni assolute o pro-capite per ciascun paese, con visualizzazioni interattive.

Lo strumento (richiamabile da qui) misura “la solidità degli ecosistemi IA” in funzione di otto pilastri: ricerca e sviluppo, IA responsabile, economia, istruzione, diversità, norme e governance societaria, opinione pubblica e infrastruttura; alcuni degli indicatori sono pubblicazioni su riviste dedicate all’IA, totale degli investimenti privati nell’IA, leggi sull’IA promulgate e set di dati riguardanti modelli base.

Tenendo conto di una serie di “pesi” elaborati da una giuria di esperti, la top ten di quest’anno vede al primo posto gli Stati Uniti che guida la classifica con ampio margine e che eccelle in termini di ricerca & sviluppo e altri pilastri dell’economia AI. Gli USA sono i produttori dei modelli di machine learning più importanti e quelli che attirano maggiormente investimenti nel settore.

Al secondo posto abbiamo la Cina: il Paese di Dragone ha dimostrato consistente solidità in termini di ricerca & sviluppo e pilastri infrastrutturali.

Segue poi il Regno Unito: secondo questa analisi, in ambito AI lo Stato unitario è forte in termini di ricerca e sviluppo, didattica, pilastri di policy e governance.

Seguono poi l’India, gli Emirati Arabi Uniti, la Francia, la Corea del Sud, la Germania, il Giappone e Singapore. L’Italia si classifica al 22° posto.

Secondo lo Stanford Institute for Human-Centered AI, questi dati potrebbero essere usati per orientare strategicamente le decisioni politiche, ma anche da imprese per ottenere approfondimenti sui trend globali nel settore dell’AI, così come dal pubblico in generale per ottenere dati e meglio comprendere l’evolvere dell’AI.

