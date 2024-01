Il completissimo monopattino Segway-Ninebot F65I a metà prezzo su Amazon

Il KickScooter F65I è molto più di un semplice mezzo di trasporto. La società lo promuove, infatti, come l’emblema dell’innovazione e della sostenibilità. Dotato di caratteristiche avanzate, questo e-scooter ridefinisce il concetto di mobilità urbana. Al momento si acquista a 499 euro su Amazon.

Con freni su entrambe le ruote, cicalino, indicatori di direzione e luci anteriori e posteriori, come prescrivono le nuove norme sulla circolazione dei monopattini, questo F65I offre una sicurezza senza compromessi. Le ruote pneumatiche da 10 pollici con camera d’aria integrata assorbono gli urti e garantiscono un viaggio fluido anche su terreni accidentati. Il pacco batteria posizionato nella pedana contribuisce a mantenere basso il centro di gravità, assicurando una guida stabile e sicura.

Grazie a una potenza di 400 W, questo F65I raggiunge una velocità massima di 25 km/h e può percorrere fino a 65 km con una sola carica. Affronta pendenze fino al 20% con facilità, rendendo ogni viaggio un’esperienza senza sforzi.

Il pannello di controllo digitale a LED non solo fornisce informazioni cruciali come il livello della batteria e la velocità, ma permette anche di cambiare facilmente modalità di guida con un doppio clic. E’ possibile scegliere tra Eco Mode per viaggi più lunghi e Standard Mode per un equilibrio tra velocità e autonomia; in ultimo c’è la Sport Mode per la massima velocità.

La praticità di questo F65I si estende grazie alla sua facilità di chiusura e trasporto. Con due semplici mosse e una sola mano è possibile portarlo e riporlo ovunque. Con un peso netto di 22 kg, è leggero e portatile, pronto per le avventure urbane.

Un punto di forza del F65I è il sistema innovativo di frenata rigenerativa. Questo non solo assicura frenate sicure e immediate con i due freni indipendenti, ma trasforma anche l’energia della frenata in risorse immagazzinate nel pacco batteria al litio, contribuendo a rendere F65I un veicolo elettrico autoalimentato e sostenibile.

Con il sistema Smart Battery Management (BMS) che monitora costantemente le performance della batteria, F65I è il compagno perfetto per coloro che desiderano una soluzione di mobilità all’avanguardia, sicura e rispettosa dell’ambiente.

Solitamente ha un prezzo di listino di quasi 1000 euro, ma al momento su Amazon viene proposto a 499 euro.

