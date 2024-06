Stazione di ricarica da comodino definitiva a soli 17 €

Pubblicità

Se per qualche motivo non avete ancora comprato una stazione di ricarica per i vostri dispositivi, questo è un buon momento per comprarne una davvero speciale: in offerta c’è infatti una soluzione che vi permette di ricaricare senza fili iPhone e AirPods, eventualmente anche un terzo dispositivo via cavo, e al contempo beneficare di una luce soffusa per la notte.

Esteticamente è molto semplice ed elegante: ha una base con un alloggiamento per la ricarica degli AirPods (a 3 Watt) leggermente scavato sulla superficie, in modo da rendere il posizionamento della custodia molto più stabile e preciso.

Da qui parte un braccio robusto alla cui estremità è fissata una piastra MagSafe per la ricarica senza fili di un iPhone (a 15 Watt), che può essere saldamente agganciato e ricaricato senza fili sia in posizione verticale, sia in orizzontale.

Questo significa che volendo questa stazione è comoda anche in ufficio o su una scrivania perché permette di ricaricare il telefono e contemporaneamente usarlo per guardare un video o partecipare a una videochiamata senza doverlo tenere in mano.

Sul retro della base è presente poi una uscita USB-A da 10 Watt che si può usare per ricaricare un terzo dispositivo collegandovi il cavetto. Tutta la stazione di ricarica viene invece alimentata collegando il caricatore alla porta USB-C.

Infine, la luce soffusa è generata da una striscia LED posizionata lungo il bordo della base, rendendo ben visibile l’intero accessorio anche al buio e, se usato in camera da letto, diventa molto comodo per potersi spostare di notte senza accendere altre luci.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 40 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 58% andando a spendere intorno ai 17 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

