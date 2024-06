Nokia Lumia, l’ex Windows Phone risorgerà con Android

Pubblicità

Per gli amanti di Nokia Lumia potrebbe essere un sogno che si avvera: la celebre serie di smartphone, che all’epoca riscosse buon successo (ma non abbastanza), starebbe per tornare: non con il sistema operativo Windows Phone, per quello non sembra esserci alcuna intenzione di resuscitarlo; ma nome e caratteristico design sarebbero pronti per tornare ospitando il più diffuso Android.

Secondo le indiscrezioni tornerà in vendita entro l’anno e avrà l’aspetto del modello Lumia 920, considerato ancora da molti uno dei migliori in fatto di maneggevolezza. Dalle immagini trapelate in rete non sembrano essere stati apportati grandi cambiamenti alla scocca, che mantiene il suo telaio squadrato con bordi arrotondati, davvero comodo da tenere in mano.

Le cornici appaiono ancora sottili, questa volta su tutti e quattro i lati perché sono stati rimossi i tasti capacitivi alla base e riposizionato l’altoparlante e gli altri sensori sul bordo superiore, in favore di un frontale tutto schermo.

Le specifiche tecniche

Si vocifera che si tratti di un pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ da 6,67 pollici, incastonato in un guscio proposto nelle quattro varianti di colore – nero, blu, giallo e rosa – tanto apprezzate all’epoca, presumibilmente ancora in plastica premium, anche questo per molti una valida alternativa alle ormai onnipresenti lastre in vetro o metallo.

Dovrebbe essere un telefono di fascia medio-alta con tutte quelle caratteristiche che ritroviamo sulla fascia di prezzo che si aggira intorno ai 500 €, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di capacità.

E poi certificazione IP67 per resistere ad immersioni e intemperie senza bisogno di particolari custodie, modulo NFC per i pagamenti elettronici e, come il suo buon vecchio predecessore, la presa jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Buono anche il comparto fotografico, composto da tre obiettivi sul retro, con sensore principale da 108 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP; la frontale invece pare sarà da 32 MP.

Ultimi dettagli da definire

Nome in codice Skyline, gli aggiornamenti di Android saranno supportati per almeno tre anni, a seguire solo quelli di sicurezza.

Rimane solo da capire se HMD Global sceglierà di marchiare il terminale Android come Lumia oppure se si deciderà per un nuovo nome: La società attualmente detiene la maggior parte dei marchi e dei brevetti della serie Lumia, ma proprio il nome “Lumia” dovrebbe essere ancora di proprietà Microsoft.

