Ecco DeskLab, monitor portatile touchscreen 4K per Mac, Windows, iPhone e Android

DeskLab è la nuova idea di monitor touchscreen 4K, massimamente portatile perché ultraleggero e ora disponibile al preordine con prezzi che partono da 399 dollari, con risparmi notevoli sul un listino di 700 dollari.

Con un peso di soli 595 grammi propone un pannello con un tempo di risposta di 10 ms, dunque ideale per il lavoro e in ambiente business. Il monitor touchscreen è dotato di una porta mini HDMI, oltre che di connettività USB-C e micro USB, e offre un rapporto di contrasto di 1200:1.

Desklab viene descritto come è un’intera suite di funzioni per l’ufficio e l’intrattenimento, racchiusa nel monitor touchscreen portatile più leggero mai realizzato. È, in sostanza, uno schermo 4K, che funge da dongle, caricabatterie, altoparlante, e che risulta completamente personalizzabile per “essere qualsiasi altra cosa di si ha bisogno”. L’idea dietro al progetto è quella di sbarazzarsi da tutto il disordine che si ha nella valigetta da lavoro o all’interno del proprio zaino, realizzando un ambiente di lavoro minimale ed efficiente.

Desklab è tutto ciò di cui hai bisogno. Il touchscreen ultra reattivo di Desklab è perfetto per il design, la musica, la gestione, le chat e molto altro ancora

Le caratteristiche del monitor touchscreen 4K Desklab includono supporto alla risoluzione risoluzione 4K o 1080p, touchscreen, peso meno della metà di quello di un MacBook Air. – Porte USB-C, USB, HDMI e jack cuffie 3,5 mm, funzione di power bank per ricaricare i propri dispositivi portatili, altoparlanti Hi-Fi integrati.

Non solo, si tratta di una periferica Plug and Play, che dunque non necessita di setup o configurazioni iniziali. E’ un monitor adatto e compatibile anche con tutte le attuali console da gioco, da Nintendo Switch alle nuove Playstation o Xbox. Ovviamente, è compatibile con qualsiasi sistema operativo, da Apple ad Android, senza dimenticare i sistemi Windows, e presenta funzioni per il comfort e la sicurezza degli occhi, con modalità apposite. Si tratta di un ottimo sistema per visualizzare i contenuti del piccolo schermo su un display di maggiori dimensioni, e con risoluzione 4K.

Al momento lo si può acquistare direttamente sul sito ufficiale, dove peraltro viene offerto uno sconto extra del 5% applicando il coupon DLAB-W839CR.