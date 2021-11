Storie Instagram, adesso si può intervenire pubblicamente

Dopo l’aggiornamento delle scorse settimane con il lancio degli adesivi con collegamento, Instagram sta introducendo un nuovo adesivo chiamato “Add Yours”, letteralmente “Aggiungo il tuo”: il social parte del gruppo Facebook, ora Meta, lo descrive come un modo per creare thread pubblici nelle storie. Una modifica epocale.

Si tratta, infatti, della prima volta nella storia di Instagram, che viene offerta agli utenti la possibilità di partecipare pubblicamente alle Storie. In effetti, l’adesivo funge sia da invito per le altre persone a caricare le proprie storie, sia da metodo per scoprire nuove persone da seguire. Questo perché quando si tocca l’adesivo, l’interfaccia mostrerà tutti coloro che hanno contribuito al thread e si potrà visualizzare le loro storie da qui.

Il nuovo strumento potrebbe aiutare Instagram ad aumentare il coinvolgimento della community in un momento in cui la piattaforma sta perdendo utenti, soprattutto quelli più giovani, in favore di piattaforme concorrenti, come TikTok. Ricordiamo che TikTok è in continua crescita e ha raggiunto la soglia di un miliardo di utenti mensili a settembre.



Dal 2018, Instagram ha investito milioni in pubblicità per gli adolescenti nel tentativo di attirarli sulla piattaforma. Sempre in tema di adolescenti, nelle settimane scorse la piattaforma ha parlato di ulteriori aggiornamenti. Addirittura, in futuro Instagram potrebbe anche segnalare agli adolescenti quando è arrivato il momento di prendersi una pausa, nel caso in cui abbiano passato troppo tempo sul social. Maggiori informazioni in proposito a questo indirizzo.

Nel mese di ottobre per la prima volta da quando esiste il social è possibile creare post da Mac e Windows: ne abbiamo parlato in questo articolo. Il 28 ottobre Facebook ha annunciato il cambio di nome in Meta per rispecchiare meglio la nuova strategia improntata sulla Realtà Aumentata e Virtuale.

