Instagram permette finalmente di creare post da Mac e Windows

In arrivo una valanga di aggiornamenti per Instagram, alcuni piuttosto importanti. Ci sono voluti anni, ma Instagram finalmente permetterà di creare post dal web desktop di computer Mac e Windows cosa possibile in passato con applicazioni come Flume ma che Instagram ha bloccato nel funzionamento.

Il social network sta pubblicando una raffica di update che culmineranno il 21 ottobre prossimo, quando gli utenti di tutto il mondo avranno la possibilità di pubblicare foto e brevi video di meno di un minuto dal browser del proprio computer.

Si tratta di un aggiornamento utile per quanti preferiscono non prendere il telefono, ovviamente, ma potrebbe essere particolarmente utile anche per le aziende e gli appassionati che vogliono gestire al meglio le proprie pagine business.

Ci sono molti aggiornamenti anche per gli utenti mobili, comunque. Una funzione di test per collaborare è disponibile oggi 19 ottobre e consente a due persone di creare post e Reels insieme. Per farlo si dovrà solo invitare qualcun altro dalla schermata di tagging, così da coinvolgerlo nel progetto. I follower di entrambi gli utenti vedranno il post e condivideranno persino visualizzazioni, Mi piace e commenti. È sicuro che questo aggiornamento potrebbe risultare utile per le collaborazioni tra influencer, per i team-up e per i post sponsorizzati.

Un altro test in arrivo il 20 ottobre consentirà di avviare raccolte fondi senza scopo di lucro direttamente dal pulsante Nuovo post, semplificando gli sforzi di campagne di beneficenza. Ancora, tutti vedranno nuovi effetti Reels basati sulla musica dal 21 ottobre, inclusi Superbeat (effetti speciali in sincronia con il ritmo) e Dynamic Lyrics (testi 3D che scorrono con la traccia).

In alcuni casi non si tratta di aggiornamenti così appariscenti come quelli passati, ma possono aiutare l’utente a concentrarsi sulla condivisione dei contenuti piuttosto, che sulla loro modifica.

Ricordiamo che in futuro Instagram potrebbe anche segnalare agli adolescenti quando è arrivato il momento di prendersi una pausa, nel caso in cui abbiano passato troppo tempo sul social. Maggiori informazioni in proposito a questo indirizzo.