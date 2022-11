Stranger Things VR, Netflix annuncia il gioco in realtà virtuale

Non è un caso che Stranger Things sia stato uno dei maggiori successi planetari nel catalogo Netflix e anche uno dei primi successi della società di streaming nel settore dei videogiochi, con il primo titolo per iPhone e Android stile avventura anni ’80 e seguenti varianti sul tema: la saga proseguirà fino a spingersi nella realtà virtuale con il prossimo videogioco Stranger Things VR.

L’annuncio arriva direttamente da Netflix che pubblica per l’occasione un trailer, che trovate in questo articolo, oltre alle prime immagini e alla descrizione del gameplay. Questa volta invece di controllare i protagonisti buoni della serie TV con comandi touch o joypad dedicati, l’utente verrà proiettato e completamente immerso nel Sottosopra, l’universo parallelo da incubo popolato dei peggiori mostri, che potrà esplorare e vivere in prima persona nei panni di Vecna, il super cattivo dell’ultima stagione.

“Gioca nei panni di Vecna in questa nuova avventura di Stranger Things in VR”, recita la descrizione del video. “Diventa un esploratore di realtà sconosciute mentre formi la mente alveare e domi il vuoto. Invadi le menti ed evoca incubi nella tua missione per mettere in atto la vendetta su Undici e Hawkins. Stranger Things VR è un gioco d’azione/horror psicologico sviluppato da Tender Claws e in arrivo alle principali piattaforme VR nell’inverno 2023».

Agli appassionati di Stranger Things e di retro gaming non possiamo che consigliare il primo gioco basato sulla saga: offre un riuscito e divertente mix di stile e genere tanto in voga nelle avventure anni ’80 e ’90, pixel art inclusa.

Negli scorsi giorni Netflix ha comprato il suo sesto sviluppatore di giochi e ha lanciato il suo primo piano di abbonamento economico sostenuto dalle inserzioni pubblicitarie, anche se per poterlo vedere su Apple TV occorre attendere un aggiornamento in arrivo. Netflix sta seriamente valutando l’idea di lanciare un servizio di videogiochi in streaming, nonostante la debacle di Google Stadia.