Su Amazon la Vetrina dell’Umbria al supporto di artigiani e piccole medie imprese

Amazon ha inaugurato una nuova sezione dedicata alle eccellenze tradizionali locali con più di 2.000 prodotti umbri all’interno della sua vetrina Made in Italy: è il frutto della collaborazione tra la regione e il colosso degli e-commerce, con cui si mira a sostenere le piccole e medie imprese con attività di promozione e formazione digitale dedicate.

Sono più di 300 le piccole e medie imprese umbre che già adesso vendono su Amazon e nel 2021 hanno raggiunto oltre 6 milioni di euro in vendite all’estero: oltre il 45% della selezione dei prodotti umbri su Amazon Made in Italy è presente nella categoria Fashion, e oltre il 15% nella categoria Food.

La selezione di oltre 2.000 prodotti spazia dalle specialità enogastronomiche, come l’Olio Extravergine di Oliva 100% ITALIANO Estratto a Freddo di Gnavolini Raccolta Sapore, il Tartufo Estivo Intero 50g Conservato in vaso, e il Vino Sauvignon Blanc Castello della Sala Conte Della Vipera Umbria IGT, ai capi artigianali in Cashmere, come maglioni invernali da donna e sciarpe da uomo.

L’accordo prevede anche un percorso di formazione gratuito, nell’ambito di Accelera con Amazon, che includerà un Bootcamp, vale a dire un corso intensivo gratuito, progettato da MIP Politecnico di Milano e tenuto online da Amazon, in collaborazione con Regione Umbria. Sarà aperto a 100 piccole e medie imprese e startup, con l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le competenze necessarie a vendere online. Dal comunicato stampa:

I partecipanti apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale. Sarà inoltre organizzato un webinar dedicato alle imprese locali per far conoscere loro la vetrina Amazon Made in Italy come ulteriore strumento a supporto delle vendite dei propri prodotti.

Con l’inaugurazione della nuova vetrina dedicata ai prodotti tipici umbri, arriva a 15 il numero di percorsi regionali presenti all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon, lanciata nel 2015 con l’obiettivo di valorizzare i prodotti Made in Italy delle piccole e medie imprese e degli artigiani italiani che vendono su Amazon.

Ad oggi, la vetrina comprende oltre 1 milione di prodotti provenienti da 4.500 artigiani e PMI, ed è disponibile non solo per i clienti di Amazon in Italia, ma anche in Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Giappone, Emirati Arabi e Stati Uniti.

Le aziende umbre interessate a far parte della vetrina Made in Italy di Amazon possono visitare questa pagina. Gli utenti che invece intendono fare acquisti di questi prodotti umbri possono fare riferimento alla nuova sezione accessibile qui.