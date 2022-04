Apple Pay migliora la prevenzione contro le frodi

Gli utenti che hanno visto la notifica in Wallet di iPhone probabilmente lo hanno già notato: con un aggiornamento Apple migliora le funzioni di prevenzione contro le frodi di Apple Pay, già attive per alcune carte a livello globale, come segnala 9to5Mac. Per i titolari di alcune di queste carte che supportano funzioni di prevenzione delle frodi migliorata, una notifica rimanda a un testo di spiegazione che riportiamo tradotto in italiano:

«Per le carte con una prevenzione delle frodi migliorata, quando tenti una transazione online o in-app, il tuo dispositivo valuterà le informazioni sul tuo ID Apple, dispositivo e posizione (se hai abilitato i servizi di localizzazione), per sviluppare valutazioni di prevenzione delle frodi, che vengono utilizzati da Apple per identificare e prevenire le frodi».

Apple dichiara inoltre che condividerà anche «Valutazioni sulla prevenzione delle frodi e informazioni sulla transazione (come importo dell’acquisto, valuta e data) con la rete della tua carta di pagamento per prevenire le frodi».

In aggiunta, un avviso informerà gli utenti che le loro carte offrono una prevenzione delle frodi migliorata quando le aggiungono per la prima volta ad Apple Pay e quando tentano per la prima volta una transazione online o in-app con quella carta.

Apple avverte che «Per impedire la condivisione delle valutazioni di prevenzione delle frodi con la rete della tua carta di pagamento, puoi selezionare un’altra carta”. La funzione è già disponibile a livello globale per alcuni utenti di carte Visa, al momento non sembra invece supportare Mastercard e American Express.

Ricordiamo che nella seconda versione beta di iOS 15.5 sono stati individuati rifermenti per il circuito Bancomat italiano che lasciano presumere l’arrivo per il supporto nel nostro Paese. Trovate una guida su come utilizzare Apple Pay in Italia a questo indirizzo. Nel nostro paese, tra i più importanti aggiornamenti alla piattaforma, il supporto a PostePay.