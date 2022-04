Among Us VR arriva entro la fine dell’anno

Meta ha presentato la sua vetrina di giochi per Quest e tra questi ha incluso nuovi dettagli su titoli precedentemente annunciati: nell’occasione è stato mostrato il gameplay di Among Us VR, con tanto di annuncio sulla finestra di rilascio. Arriverà su Meta Quest 2, Rift e S, Steam VR e PlayStation VR entro la fine dell’anno.

Questa versione in Realtà Virtuale sembra scuotere completamente le dinamiche di Among Us, spostando la prospettiva in prima persona piuttosto che nella consueta vista dall’alto. L’utente dovrà comunque svolgere le operazioni della versione tradizionale, girovagando per lo stage nel tentativo di completare svariate attività, senza poter essere in grado di vedere se c’è un potenziale impostore alle spalle.

In modo esilarante, durante la fasi di voto, l’utente sarà in grado di puntare letteralmente il dito contro i compagni di equipaggio. Nel frattempo, Schell Games, che ha lavorato alla versione VR di Among Us, ha collaborato con Meta Quest per sviluppare tre progetti non annunciati.

Meta ha anche mostrato il trailer di gioco del primo gioco NFL VR con licenza ufficiale, NFL Pro Era e durante l’evento si è parlato anche di Moss: Book II, il sequel di Polyarc di Moss (che è già disponibile su Quest). Anche The Walking Dead: Saints & Sinners – Capitolo 2: Retribuito arriverà quest’anno.

Inoltre, una modalità Mercenaries horde per la versione VR di Resident Evil 4 è appena arrivata come aggiornamento gratuito a sorpresa. L’evento includeva trailer per alcuni altri titoli, tra cui un impressionante seguito del puzzle game fantascientifico Red Matter, il sequel di spionaggio Espire 2, il JRPG Ruinsmagus e il titolo di azione-avventura Bonelab.

Alla fine dello spettacolo, Meta ha avuto un ultimo annuncio a sorpresa che non era stato assolutamente previsto e prevedibile dai più: Ghostbusters VR.