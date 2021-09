Il catalogo Apple Arcade si arricchirà presto di tre nuovi titoli. Questo verdì, infatti, il il servizio di giochi in abbonamento della Mela darà il benvenuto a Zen Pinball Party, MasterChef: Let’s Cook! e Layton’s Mystery Journey .

Dopo un piccolo periodo in cui Apple Arcade aveva rallentato, adesso il ritmo sembra essere tornato quello di sempre, con tanti nuovi ingressi in catalogo, uno dietro l’altro. Questo venerdì arriveranno tre nuovi giochi su Apple Arcade: Zen Pinball Party, MasterChef: Let’s Cook! e Layton’s Mystery Journey, oltre al popolarissimo Crossy Road di Hipster Whale presto sulla piattaforma.

Zen Pinball Party di Zen Studios, come già lascia intendere lo stesso titolo, offrirà ai giocatori un’esperienza di gioco a flipper, con tavoli che si ispirano ad alcuni dei più grandi marchi di DreamWorks Animation e Hasbro, oppure a popolari temi dei flipper classici. I giocatori sfideranno amici e familiari per fare il punteggio più alto su tavoli divertenti e unici con Trolls, Kung-Fu Panda, How to Train Your Dragon, MY LITTLE PONY, Theatre of Magic, Attack from Mars e molto altro.

Altro titolo in arrivo è dedicato agli amanti della cucina. Si tratta di MasterChef: Let’s Cook! di Tilting Point, che sfida i giocatori ad affettare ingredienti, preparare pietanze, impiattare e servire piatti deliziosi in una gara di cucina divertente, unica e veloce, ispirata al famoso show televisivo. Il giocatore potrà scegliere i propri ingredienti, utilizzarli per cucinare e servire i piatti con stile.

Il tutto tramite minigiochi, al termine dei quali sarà la giuria di MasterChef a valutare il piatto in base a performance e velocità. Durante il gioco si sbloccheranno nuove ricette, sfide e minigiochi, e non mancheranno aggiornamenti settimanali, eventi in-game basati su temi specifici, come Gourmet Burger Show e Spooky Show, e molti altri.

Ultimo, non certamente per importanza, Layton’s Mystery Journey di Level-5. si tratta di un brand ben noto a tutti gli amanti Nintendo. E’ un’avventura misteriosa, che si svolge nel cuore di Londra e vedrà i giocatori unirsi a Katrielle Layton, nel tentativo di risolvere molteplici enigmi e rompicapo di svariata natura: dalla logica alla matematica, tutto pur di scoprire la Conspiracy dei Millionaires.