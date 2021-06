Su iOS 15 “Sblocca con Apple Watch” parla con Siri

La funzione “Sblocca con Apple Watch” vedrà espandere le proprie possibilità con iOS 15. Questo autunno, quando l’aggiornamento del sistema operativo di iPhone sarà rilasciato al pubblico, gli utenti potranno sfruttare il sistema per abilitare anche le richieste a Siri su iPhone. Questa funzione – da non confondere con “Approva con Apple Watch” che trovate già su macOS 10.15 Catalina e che vi permette di sbloccare il Mac avendo semplicemente l’orologio al polso e nelle vicinanze – è nata per necessità durante la pandemia di coronavirus ed è apparsa per la prima volta su iOS 14: l’obiettivo era quello di consentire uno sblocco alternativo degli iPhone con Face ID quando si indossa una mascherina proprio perché il volto, per metà coperto da un dispositivo sanitario, non consentirebbe al sistema di scansione di rilevarlo nella sua interezza.

Ma tra qualche mese chi installerà iOS 15 potrà usare Apple Watch anche per autorizzare la regolazione delle impostazioni del telefono e la lettura dei messaggi attraverso i comandi impartiti a Siri. Attualmente infatti queste richieste devono essere necessariamente confermate attraverso la scansione del volto sui dispositivi con Face ID oppure quella dell’impronta digitale con il Touch ID (o, per i dispositivi che non dispongono di uno e dell’altro, inserendo il codice di sblocco).

Lo conferma la nuova finestra di dialogo che compare nella sezione “Sblocca con Apple Watch” all’interno del pannello delle impostazioni denominato “Face ID e codice di sblocco” agli sviluppatori che in questi giorni stanno provando la prima beta di iOS 15: «Utilizza la connessione sicura al tuo Apple Watch per le richieste di Siri o per sbloccare il tuo iPhone quando un ostacolo, come una mascherina, impedisce a Face ID di riconoscere il tuo viso. Il tuo orologio dev’essere protetto da un passcode, sbloccato, nelle vicinanze e al polso».

Come notato da 9to5Mac, visto che la funzione “Sblocca con Apple Watch” esiste già in watchOS 7 non è chiaro se per far si che tutto questo funzioni sia necessario installare watchOS 8 su Apple Watch o se basta avere il precedente sistema operativo purché su iPhone ci sia iOS 15.

Per conoscere tutte le novità di iOS 15 e watchOS 8 potete cliccare direttamente sul nome del sistema operativo desiderato. Per sfogliare tutti gli articoli che riguardano gli annunci fatti durante la WWDC21 potete invece fare riferimento a questa sezione del nostro sito.