Sul sito web di Apple la schermata di una versione di Logic Pro X con i Live Loops

Apple sta probabilmente preparando un aggiornamento per Logic Pro X, l’applicazione DAW (Digital Audio Workstation) e sequencer MIDI per macOS. Una delle novità della nuova versione dovrebbero essere i “Live Loops”.

A indicare la novità è il sito Macrumors facendo riferimento ad una foto che appare sulla sezione dedicata all’istruzione del sito Apple. La foto mostra un MacBook Pro con Logic Pro X; peculiarità della foto è che la schermata con Logic Pro X mostra la funzionalità Live Loops.

I “Live Loops” sono noti agli utenti di Garageband per iPad. Nella descrizione dell’app per iPad, Apple descrive la funzionalità in questo modo: “Con Live Loops, produrre musica elettronica è facile e divertente: ti basta fare tap su celle e colonne della griglia per attivare i loop e iniziare a creare i tuoi arrangiamenti. È possibile scegliere template Live Lopp con inclusi set di strumenti e celle preregistrate o scegliere una griglia vuota”.

Non è dato sapere quando Apple rilascerà la versione aggiornata di Logic Pro X. Pochi giorni addietro la Mela ha messo a disposizione una versione Trial (dimostrativa) di Final Cut Pro X liberamente utilizzabile per 90 giorni. Una versione trial di Logic Pro X, anche questa liberamente utilizzabile per 90 giorni, dovrebbe essere disponibile a breve nella sezione del sito Apple dedicata alla DAW e al sequencer MIDI.

Grazie alla capacità di utilizzare al massimo l’hardware del Mac Pro di ultima generazione, Logic Pro X supporta ora fino a 56 thread di elaborazione, permettendo a musicisti, produttori e compositori professionisti di lavorare con progetti incredibilmente complessi, permettendo di eseguire fino un numero cinque volte superiore di plug-in in tempo reale rispetto al Mac Pro precedente: supporta fino a 1000 tracce audio e 1000 tracce di strumenti software, un numero complessivo quattro volte superiore di tracce disponibili rispetto a prima

Logic Pro X è è venduto sul Mac App Store a €229.99. FinalCut Pro X è venduto sul Mac App Store a €329,99.