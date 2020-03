Xiaomi Mi 10 Lite, quando il medio gamma economico sposa il supporto 5G

Accanto alla nuova famiglia di Xiaomi Mi 10 di fascia alta, quindi Mi 10 e Mi 10 Pro, Xiaomi ha svelato a sorpresa anche un entry level che prende il nome di Xiaomi Mi 10 Lite. Entry Level, da non confondersi con specifiche tecniche di basso spessore. Giusto per citare una delle caratteristiche più importanti, il terminale vanta il supporto 5G.

Se da un lato la società ha scelto di puntare tutto, o quasi, con Mi 10 e Mi 10 Pro, dall’altro non ha voluto abbandonare la sua nomea di produttore di smartphone low cost. E’ chiaro, il Mi 10 Lite non monta processore Snapdragon 865 o telecamere da 108 MP, come i fratelli maggiori, ma le specifiche del terminale entry level non sono da sottovalutare.

Scheda tecnica:

Dimensioni : n/a

: n/a Peso : 192 grammi

: 192 grammi Display : 6.57 pollici AMOLED

: 6.57 pollici AMOLED CPU : Qualcomm Snapdragon 765G

: Qualcomm Snapdragon 765G RAM : n/a

: n/a ROM : 64/128GB

: 64/128GB Batteria : 4160mAh, 20W fast charging

: 4160mAh, 20W fast charging Sensore di impronte : in-display

: in-display Camera Posteriore : 48MP + 3 altri sensori

: 48MP + 3 altri sensori Camera Frontale : 16MP

: 16MP OS : Android 10

: Android 10 Colori: bianco, Grigio, Blu/Verde

La scheda tecnica, al momento, non rivela tutte le specifiche per Mi 10 Lite 5G, ma qual che appare è comunque interessante. Come il Nokia 8.3 5G annunciato all’inizio di questo mese, il dispositivo presenta lo Snapdragon 765G, con supporto alla connettività 5G. Xiaomi include anche il sistema LiquidCool dell’azienda per aiutare nele prestazioni.

In termini di display, monta una unità AMOLED da 6,57 pollici, con un notch a goccia. Xiaomi non ha condiviso la risoluzione o la frequenza di aggiornamento del display, ma a proposito di notch, il Mi 10 Lite 5G incorpora una fotocamera selfie da 16 MP, con uno scanner di impronte digitali in-display. Trattandosi di un dispositivo economico, è molto probabile che si tratti di uno scanner ottico.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G ha una configurazione quad-camera sul retro, ma al momento sono stati diffusi solo i dettagli del sensore principale da 48MP; questa sarà affiancata da altre tre fotocamere, con specifiche al momento sconosciute. Si parte comunque dal presupposto che ci sarà una combinazione di fotocamera grandangolare, teleobiettivo e obiettivo macro o sensore di profondità.

Infine, Xiaomi afferma che ci saranno versioni con 64 GB e 128 GB di ROM. A livello di autonomia, invece, la batteria è di 4.160 mAh con supporto alla ricarica rapida da 20W.

Le opzioni di colore saranno bianco, grigio e con una sfumatura di blu/verde. L’ultimo, e forse il più importante dei dettagli è il prezzo annunciato: Xiaomi offrirà il Mi 10 Lite 5G partirà da 349 euro e sarà in vendita da inizio Maggio.