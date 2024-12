Super sconto per la soundbar di design Sonos Ray con Airplay 2

Pubblicità

E’ stata ed è una delle offerte più apprezzate dai nostri lettori per il Black Friday: Sonos Ray una soundbar indipendente di piccole dimensioni con collegamento Airplay 2 wireless ai dispositivi Apple o con ingresso ottico per la TV, la console di gioco o il PC: per il Black Friday è proposta al prezzo di 169 € iva inclusa con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino di 299 € per la versione bianca.

Queste sono le caratteristiche più interessanti che unite al prezzo ultra conveniente ne fanno uno strumento estremamente versatile con capacità uniche.

L’acustica su misura armonizza con precisione le frequenze medie e alte, mentre la tecnologia anti distorsione garantisce bassi perfettamente bilanciati: le guide d’onda separate diffondono il suono da parete a parete, mentre l’elevata capacità di elaborazione posiziona accuratamente gli elementi sonori all’interno della stanza: il software di ottimizzazione Truplay per iPhone e Android rileva le caratteristiche dell’ambiente ed equalizza le emissioni della soundbar da sola o in combinazione con gli speaker surround (anche i Simfonisk di Ikea).

Ray è progettata anche per essere nascosta o inserita in un mobile: gli elementi acustici rivolti in avanti riducono al minimo le interferenze degli oggetti circostanti e garantiscono un audio ottimale in ogni situazione.

Grazie al design compatto e alle linee sobrie, Ray si adatta ad ogni casa senza distogliere l’attenzione dallo schermo e la configurazione facile: basta collegare il cavo di alimentazione, collegare Ray alla porta ottica della TV e aprire l’app Sonos. Tutto il resto è automatico.

E’ possibile collegare Ray a qualsiasi TV e usare il telecomando per controllare l’audio.

Potete usarla anche a distanza con un collegamento ad una Apple TV collegata ad un proiettore senza passare fili tra il retro del divano e lo schermo frontale.

Una soundbar per giocatori da collocare sotto il monitor se la tv, il PC o la console dispongono di un’uscita ottica hai trovato una soluzione compatta per un audio superiore e funziona anche con la TV spenta: si possono riprodurre musica, radio, podcast e audiolibri da tutti i servizi tramite Wi-Fi usando l’app Sonos, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e non solo. Potete collegarla direttamente al vostro router con Ethernet.

E’ comoda anche di notte con il miglioramento del parlato per rendere i dialoghi ancora più nitidi quando i personaggi parlano a bassa voce o il volume della musica aumenta. Per no disturbare il resto della casa, è possibile Night Sound per ridurre gli effetti sonori ad alto volume oppure si possono acquistare le cuffie Ace per trasferire il suono surround al vostro strumento di ascolto personale.

E’ possibile creare un sistema surround passo passo aggiungendo una coppia di speaker posteriori per un audio surround wireless oppure acquistare in seguito altri speaker Sonos per un ambiente multistanza. Tutto senza tirare cavi da una parte all’altra della vostra casa.

Il sistema acustico di Sonos Ray

Tutti e quattro gli amplificatori digitali classe D sono stati perfettamente ottimizzati per l’architettura acustica della soundbar.

Tweeter: due tweeter creano una risposta ad alta frequenza nitida e precisa.

Midwoofer: due mid-woofer ad alta efficienza riproducono fedelmente le frequenze medie e garantiscono bassi profondi.

Sistema bass reflex: Il design esclusivo del condotto reflex con bassa velocità di uscita dell’aria riduce al minimo la distorsione, producendo basse frequenze più corpose.

Formati audio home theater compatibili: Stereo PCM, Dolby Digital, DTS Digital Surround

Sonos Ray costa normalmente 299 €: per il Black Friday è proposta al prezzo di 169 € iva inclusa con uno sconto del 43% per la versione bianca.

