Black Friday Sonos con offerte su cuffie, soundbar e subwoofer fino al 43%

Pubblicità

Offerte straordinarie di Sonos per i suoi speaker multiroom a cui si è aggiunta di recente anche una cuffia, il modello Ace dalla caratteristica particolare: trasferire il suono surround dalla soundbar Sonos ai suoi padiglioni a prova di rumore esterno e, per i vostri vicini, a prova del vostro “rumore”.

Le cuffie Ace che abbiamo recensito su questa pagina vengono scontate a 399 € rendendosi più convenienti e possono essere abbinate, dopo l’aggiornamento software recente anche alla soundbar base di Sonos, il modello Ray che raggiunge il prezzo minimo, 169 € che la fa diventare un’ottima occasione anche come speaker da posizionare sotto un monitor (grazie al suo ingresso ottico) o per collegare un Giradischi preamplificato (sempre che abbia uscita ottica).

In sconto anche Sonos sub mini, ottimo (lo abbiamo recensito qui) per completare qualsiasi impianto stereo o surround con minima o surround con la minima occupazione di spazio e il nuovissimo Sub in versione 4 presentato nelle settimane scorse.

E’ anche l’occasione giusta per ampliare in stereo il proprio impianto mono (o stereo localizzato) raddoppiando il modello Move 2 da esterno o lo spaziale Era 300 che supporto audio spaziole da solo o in coppia surround per un impianto Atmos straoridinario con le sounbar top Arc e Arc Ultra.

Per chi vuole una coppia stereo da posizionare in cucina o in camera c’e’ lo sconto anche per Sonos Five.

Trovate qui sotto tutte le offerte Black Friday per iniziare da zero o ampliare il vostro impianto Sonos.

A 399,00 € invece di 499,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 399,00 € invece di 475,00 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...