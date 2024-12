Compressore d’aria portatile in super offerta, solo 53 €

Pubblicità

Per chi viaggia frequentemente, ma anche per chi ha bisogno di uno strumento affidabile da tenere in casa o nel proprio veicolo: ETENWOLF ZEPHYR S3 è un compressore d’aria portatile a cui fare affidamento in caso di pneumatico forato o sgonfio, e se ve lo segnaliamo adesso è perché proprio in queste ore potete approfittare di un importante sconto sul prezzo di listino.

Grazie alla batteria al litio integrata da 7.800 mAh è in grado di gonfiare fino a 16 pneumatici di misura 235/45 R18 da 30 a 35 PSI (ovvero quelli comunemente usati su vetture di medie e grandi dimensioni come berline e SUV, ma anche su alcuni crossover o altri veicoli a ruote più grandi) con una singola carica completa.

Questa batteria inoltre si ricarica facilmente tramite una porta USB-C 15 W come fosse un cellulare, perciò è uno strumento comodo da usare anche in movimento, quando non si ha accesso a una presa elettrica.

Grazie alla sua capacità – leggiamo sulla scheda tecnica – di spostare fino a 35 L/min con pneumatico completamente scarico è in grado di riempirne uno da 26.3″ in soli 60 secondi.

Inoltre grazie al doppio cilindro e al sistema di raffreddamento dedicato, può funzionare ininterrottamente per gonfiare tutti gli pneumatici di un veicolo senza necessità di pause tra uno e l’altro.

È anche dotato di sistema di arresto automatico non appena si raggiunge il livello di pressione pre-impostato evitando così sovraccarichi e garantendo la massima sicurezza.

Per finire segnaliamo la presenza di una luce LED da 300 lumen che permette di ottenere una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione senza bisogno di usare altri accessori. Per quanto riguarda gli ingombri, pesa appena 140 grammi e misura all’incirca 20 x 17 x 12 cm.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 150 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 65% andando a spendere intorno ai 53 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

