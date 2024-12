Sveglia digitale in legno, minimalismo da comodino al prezzo di un caffè

Pubblicità

Se siete alla ricerca di un orologio da tavolo elegante e funzionale, quello in legno attualmente in promozione potrebbe fare al caso vostro. Adatto sia per l’ufficio che per la casa, con il suo design naturale che imita le venature del legno, si inserisce armoniosamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di classe e stile alla scrivania o al comodino.

Questo modello si distingue per le 3 modalità di allarme configurabili che permettono di scegliere il suono più adatto per svegliarsi. Ogni allarme suona per un minuto, garantendo che anche nel sonno più profondo non sfugga la sveglia.

La visualizzazione dell’ora può essere impostata in formato 12 ore o 24 ore, così come la temperatura, che può essere visualizzata in gradi Celsius o Fahrenheit; una doppia funzione, quella di orologio e termometro, particolarmente utile ad esempio per chi lavora in ambienti con temperature variabili.

Un’altra caratteristica interessante è la luminosità regolabile su tre livelli, che consente di adattare la luce del display a seconda della situazione, anche nell’ottica di proteggere gli occhi evitando fastidi o affaticamento visivo. Di fatto la luminosità bassa può risultare ideale per la notte, mentre una più alta è perfetta per una visibilità ottimale durante il giorno.

È presente una modalità di risparmio energetico che fa si che lo schermo si spenga automaticamente dopo 10 secondi di inattività: può poi essere riacceso con un semplice suono o tocco, senza dover premere alcun pulsante.

Questo orologio si alimenta tramite cavo USB come fosse un cellulare: a tal proposito facciamo notare che le batterie AAA vanno inserite perché permettono di mantenere in memoria le impostazioni in caso di interruzione di corrente ma sono solo a supporto della memoria perché non sono destinate all’alimentazione principale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 30 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 96% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.