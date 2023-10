Anticipo sconti Prime, la videcamera Blink Outdoor a metà prezzo

Sono ormai diversi i prodotti Amazon andati in sconto in anticipo per la due giorni di sconti della prossima settimana, riservata agli iscritti Prime Day (in vista dei quale vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram). Oltre ad Echo Auto, Echo Pop, Ring Intercom, oggi troviamo in promozione anche la videocamera di sicurezza Blink Outdoor. La pagate solo 49,99 euro invece che 99,99 euro.

Questa telecamera è estremamente popolare per la sua flessibiltà e funzioni. Nasce appositamente per essere installata all’esterno. Blink Outdoor è infatti resistente all’acqua e certificata per funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra i -20°C e i 45°C. È in grado di riprendere video in Full HD a 1080p e ha un angolo di campo visivo pari a 110°.

Tra le funzioni più interessanti c’è un’opzione per designarle come telecamere posizionate in aree ad alto traffico in modo tale che inquadrano un’area in cui c’è un costante via-vai di persone, il sistema viene istruito per evitare di inondarci con decine di notifiche che segnalano il riconoscimento di un movimento.

È possibile vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale con la funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor.

Poi chiaramente, trattandosi di telecamere Amazon, si possono controllare in remoto anche tramite Alexa.

Per quanto riguarda l’archiviazione delle registrazioni è possibile scegliere di pagare un abbonamento di 3 euro al mese per una sola telecamera, oppure 10 euro per dieci videocamere. C’è anche una funzione che consente di archiviare i filmati in locale su un normale chiavetta USB. Come diverse altre telecamere Blink, le Blinck Outdoor sonoo alimentate da due batterie stilo AA che promettono una lunga autonomia.

La Blink Outdoor costerebbe 99,99 euro, ma si compra a 49,99 euro nel contesto di una operazione sconto che riguarda l’intera offerta Blink. Sono anche disponibili pacchetti fino a 4 telecamere e con sconti fino al 55%

Vi ricordiamo che il giorno 10 e 11 ottobre su Amazon partono gli sconti Prime. Si tratta di una iniziativa del tutto simile a quella dello scorso luglio che per due giorni proporrà offerte e promozioni irripetibili.

Macitynet seguirà l’evento in diretta proponendo tutti i migliori sconti. Per non perderne nessuno vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato specificatamente agli sconti.