Cinque estensioni utili per Safari su Mac

Le estensioni di Safari permettono di migliorare e personalizzare l’esperienza di navigazione. Si tratta di software che consentono di aggiungere funzionalità al browser permettendo di esplorare il web secondo le proprie esigenze. Esistono estensioni che possono mostrare informazioni utili su una pagina web, visualizzare i titoli delle notizie, consentire di usare meglio determinati servizi, modificare l’aspetto delle pagine web e molto altro ancora. Le estensioni consentono in poche parole di personalizzare l’esperienza di navigazione.

Dove si trovano le estensioni per Safari?

È consigliabile scaricarle dall’App Store: tutte le estensioni disponibili nell’App Store sono esaminate, firmate e scaricate dai server Apple per la sicurezza dell’utente e vengono aggiornate automaticamente.

Come di disinstallano le estensioni di Safari?

È possibile disattivare o disinstallare le estensioni aprendo Safari, scegliendo dal menu “Safari” la voce “Impostazioni” (o Preferenze) e da qui la sezione “Estensioni”; Per disattivare un’estensione, basta deselezionare il relativo riquadro. Per disinstallare un’estensione, basta selezionarla nella colonna a sinistra e fare clic sul pulsante “Disinstalla” (a destra nella schermata mostra). Per le estensioni scaricate dall’App Store è possibile aprire il Launchpad per mostrare le varie applicazioni aperte, fare click un po’ più al lungo sull’estensione che vogliamo rimuovere e poi click sulla “X” per confermare l’eliminazione.

Cinque estensioni utili

D seguito vi segnaliamo cinque tra le estensioni a nostro avviso più interessanti:

DuckDuckGo Privacy for Safari

DuckDuckGo è il motore di ricerca dell’omonima azienda che si distingue per le linee guida di cui gli sviluppatori tengono conto sulla protezione dei dati. Tra i vantaggi: l’assenza di tracciamento (nessun dato dell’utente memorizzato), l’assenza di pubblicità mirata, il ricorso a fonti variegate, i risultati di ricerca organizzati in modo chiaro.

Dopo avere installato l’estensione (si parte da qui), visitando un qualunque sito web è possibile fare click sull’icona DuckDuckGO a sinistra della barra degli indirizzi, consentire l’accesso e verificare il livello di privacy dei siti, classificati con una valutazione da A ad F, a seconda del loro grado di sicurezza e trasparenza (in questo modo l’utente può essere messo al corrente di pagine che richiedono un maggior numero di dati personali e decidere se interrompere la navigazione, cambiando sito, o se continuare la propria ricerca).

Turn Off The Lights for Safari

Questa estensione (si scarica da qui) mostra l’icona di una lampadina a sinistra della barra degli indirizzi. Quando si riproduce un video (es. su YouTube) è possibile fare click sull’icona della lampadina e oscurare gli elementi intorno al video, evidenziando meglio quest’ultimo. Al posto di fare click si può usare anche la scorciatoia di tastiera Ctrl + Shift + L (per attivare e disattivare l’effetto); il tasto “T”, invece, ingrandisce il filmato riprodotto. L’estensione è in grado di individuare filmati HTML5 nei vari siti web e supporta vari tipi di elementi multimediali.

Momentum

Questa estensione (si scarica da qui) modifica la pagina iniziale di Safari offrendo varie possibilità di personalizzazione. Permette di mostrare il cruscotto personale con gli impegni, la temperatura, il meteo citazioni che spronano a fare di più, immagini varie dal mondo. Al primo avvio è richiesta un indirizzo mail e una password; aprendo un nuovo pannello è mostrata la dashboard principale, da qui si possono richiamare varie utility e anche impostare il “focus mode” (bloccando siti, attivando suoni che dovrebbero rilassare l’utente ma anche attivare altre modalità anti-distrazione. Le funzionalità base sono gratuite, altre richiedono un abbonamento mensile (5,99€ al mese o 47,99€ l’anno).

Superagent

Questa estensione (si scarica da qui) risponde automaticamente alle finestre per l’accettazione dei cookie in base alle preferenze dell’utente. Al primo avvio bisogna registrarsi indicando mail e una password e poi indicare un codice ricevuto via mail. A questo punto si può completare la configurazione specificando cosa fare con le varie richieste di cookie pubblicitari (quelli usasti dagli inserzionisti per mostrare pubblicità), funzionali (quelli che ricordano ai vari siti di ricordare preferenze oppure, ad esempio, cosa abbiamo lasciato nel carrello di un sito di e-commerce), prestazionali (quelli che aiutano a monitorare la funzionalità delle pagine) e altri cookie. Al termine della configurazione sulla sinistra della barra degli indirizzi appare una icona dedicata e da questa verificare, modificare o cancellare le preferenze relative ai cookie per quel sito. Possiamo in qualunque momento modificare le preferenze sui cookie, segnalare siti web e creare una “lista bianca” di siti.

StopTheMadness

Questa estensione è a pagamento (12,99 € nel momento un cui scriviamo) ma è molto interessante perché semplifica la navigazione nei siti web che fanno di tutto per complicare la vita dell’utente. Alcuni siti, ad esempio, disattivando la funzione di selezione e copia del testo, altri sfruttano di tracciamento degli, altri ancora impediscono il completamento automatico di campi nei moduli: tutte queste limitazioni possono essere superate grazie a StopTheMadness.

Tra le funzioni a disposizione: lo sblocco del copia&incolla, dei menu contestuali, delle scorciatoie di tastiera, lo stop all’autoplay nei video. Esiste anche una versione “Pro” (17,99 €) con ancora più funzioni, la possibilità di sincronizzare le impostazioni tra più dispositivi, funzioni per impedire di sovrascrivere la memoria negli Appunti, modificare la cronologia, visualizzare sempre e comunque le barre di scorrimento verticale, bloccare le animazioni, e altro ancora.