SZUK, aspirapolvere portatile wireless a soli 19 €

Vi serve un’aspirapolvere compatto e portatile da tenere sempre in auto, utile sia per togliere al volo sporco e sabbia, sia da usare in casa e in ufficio per cose che normalmente lascereste sporche? Ecco l’offerta che fa per voi: SZUK in questo momento è in offerta a soli 19 €.

si tratta di un aspirapolvere portatile (misura circa 20 x 18 centimetri, pesa intorno ai 350 grammi) e senza fili, più piccolo persino di un’aspirabriciole, ma molto potente: la scheda tecnica parla di 9.000 Pa, perfetto quindi per catturare anche mozziconi di sigaretta e altri residui di spazzatura, oltre ovviamente a peli, capelli e polvere.

Usa una batteria da 4.000 mAh che si ricarica come un cellulare via USB-C, e ha un serbatoio da mezzo litro che si può facilmente svuotare una volta riempito.

In dotazione ci sono vari beccucci, anche lunghi, che permettono di raggiungere anche gli spazi più stretti e difficili da pulire con un normale aspirapolvere, rivelandosi utile anche in altri contesti al di fuori dell’automobile.

Ad esempio come suggeriscono le stesse immagini pubblicitarie si può usare per raccogliere le briciole che si infilano tra i tasti di una tastiera, oppure le fessure delle finestre e tutte quelle altre parti che, per difficoltà nella pulizia, resterebbero sporche.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 65 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere intorno ai 19 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

