DAZN Goal Pass è il piano economico con la Serie A

DAZNJ è stata criticata nelle scorse settimane per l’ulteriore rincaro sui prezzi di listino, che hanno portato il piano standard per vedere tutta la Serie A a 40,99 euro al mese, salvo effettuare un abbonamento annuale. Adesso, però, la piattaforma prova a stuzzicare gli utenti proponendo un pacchetto più economico, denominato DAZN GOAL PASS, che parte da 13,99 euro al mese e che permette anche di guardare alcune partite di Serie A.

Cosa propone DAZN GOAL PASS

Anzitutto, è bene chiarire cosa proporrà questo nuovo piano “economico”. Con Goal Pass l’utente avrà diritto alla visione del meglio calcio internazionale disponibile su

DAZN, in contemporanea su 1 rete domestica. Non solo, potrà anche guardare tutta La Liga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic, la UEFA Women’s Champions

League e, cosa ancor più importante, 3 partite di Serie A per ogni turno di campionato, con tutti gli Highlights di ciascuna giornata di Serie A.

Quanto costa DAZN GOAL PASS

Il nuovo pacchetto costa 10,75 euro al mese, a patto di abbonarsi per 12 mesi e di pagare in un’unica soluzione 129 euro. Se, invece, vi abbonate per 12 mesi, ma volete pagare mensilmente, il costo è di 13,99 euro. Se, invece, scegliete di abbonarvi per singolo mese, magari rinnovando ogni 30 giorni, il costo sale a 19,99 euro al mese.

Il piano di abbonamento consente di guardare i contenuti contemporaneamente su una stessa rete internet domestica fino a un massimo di 2 dispositivi. Da notare, che le tre partite di Serie A trasmesse in questo piano per ciascuna giornata non sono a scelta dell’utente e neppure verranno scelte tra quelle che DAZN trasmette in esclusiva. Si tratta, allora, delle 3 partite che DAZN trasmette in co-esclusiva con Sky.

A questo punto, l’offerta va certamente in concorrenza con quella di Now TV, che per un euro in più al mese offre le stesse 3 partite di Serie A, includendo però – tra le altre – anche tutti i GP di Formula 1 e MotoGP, oltre alla competizione Wimbledon, tutti i tornei ATP Tour, WTA Tour e Roland Garros, 185 partita di UEFA Champions League, tutta l’Europa League e la Conference League.

