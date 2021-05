Tariffe ho. e Iliad a confronto, quale conviene

E’ da tempo che agli operatori tradizionali Wind Tre, Tim e Vodafone, se ne sono affiancati molti altri, che da mesi, se non anni, hanno saputo conquistare la fiducia del pubblico, grazie a promozioni e offerte molto vantaggiose: in questo articolo vi proponiamo un confronto tra le tariffe di Iliad e quelle di ho. Se volete cambiare operatore, ecco cosa hanno da offrirvi.

Iliad

Iniziamo con Iliad, che tra le due propone offerte generalizzate, e che si rivolgono a tutti, senza distinguere l’operatore di provenienza, e senza fare distinzioni tra nuove attivazioni, e portabilità. Tutte le promozioni che seguono, dunque, hanno il medesimo prezzo sia che si tratti di una nuova attivazione, sia che passiate da un precedente operatore, qualunque esso sia.

Minuti e SMS illimitati

La più conveniente delle tariffe Iliad è quella Voce che prevede Minuti di chiamate e SMS illimitati verso tutti. Si tratta di una promozione che prevede appena 40 MB per navigare, e che ha un prezzo di appena 4,99 euro. E’ un’offerta che, con tutta probabilità, non si rivolge ai giovani, e che non ci sentiamo di consigliare alla maggior parte di quanti stanno leggendo questo articolo.

Si sa che al giorno d’oggi, più che SMS e telefonate, è internet il vero motore di qualsiasi smartphone. Serve praticamente per tutto: dalle mail ai social, dalle app di messaggistica a quelle per la gestione del conto corrente in tasca. Avere uno smartphone senza internet risulta assolutamente limitante. 40 MB, purtroppo, non sarebbero sufficienti neppure a scaricare un’app nella maggior parte dei casi. Inoltre, dopo i 40 MB, vi sarebbe un costo di 0,90 centesimi per 100 MB.

Ciò premesso, non vuol dire che l’offerta non sia ottima. Si pensi, ad esempio, di volerla attivare su un secondo numero da utilizzare, per l’appunto, solo per chiamate. Un’ottima offerta per avere un numero dal quale effettuare chiamate illimitate. Ottimo, ad esempio, per genitori o nonni a cui non interessa affatto internet. Potrebbe essere utile per eliminare un numero di telefonia fissa, e sostituirlo con un cellulare che può ricevere ed effettuare chiamate senza limiti.

La tariffa iliad Voce ha un costo di 4,99 euro al mese, oltre ad un costo una tantum di 9,99 euro per la SIM.

Iliad Giga 50

Aggiungendo appena 3 euro si ottiene la tariffa medio gamma Iliad Giga 50 che include minuti di chiamate e SMS illimitati, oltre a 50 GB di traffico dati. Un’ottima promozione, considerando che 50 GB sono davvero tanti e che saranno più che sufficienti per la maggior parte degli utenti.

Di certo saranno sufficienti per un uso standard, quindi per utilizzare continuamente le app di messaggistica, oltre che i social, per la gestione delle mail, per il download di giochi e app, oltre che per la visione di un gran numero di contenuti video. Insomma, l’offerta è adatta anche alla visione di YouTube e Netflix, anche se in questo caso si dovranno comunque tenere sotto controllo i GB residui, soprattutto se si guardano video in alta risoluzione.

Attenzione, però, perché questa tariffa offre la navigazione sotto copertura 4G/4G+, e non anche in 5G. Potrebbe essere un dettaglio da poco per quanti vivono in una città non raggiunta dal 5G: al momento il 5G Iliad copre alcune zone di Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Il consiglio, dunque, è quello di tenere in considerazione questa tariffa molto vantaggiosa, soprattutto se vivete in una zona non coperta dal segnale 5G, o se non avete interesse a sfruttare queste velocità.

Al termine dei 50 GB previsti, è possibile continuare a navigare a 0,90 centesimi di euro per ogni 100 MB, previo espresso consenso dell’utente. Si tratta, certamente, di un prezzo non conveniente, ma di una opportunità particolarmente gradita. Immaginate, infatti, di essere in emergenza e di avere bisogno di internet: per quanto non conveniente, vi basteranno questi 90 centesimi per scaricare app, chattare, controllare le mail, e altro ancora.

Da notare, che questa tariffa offre anche Minuti e SMS illimitati + 5GB dedicati in roaming Europa. Ed ancora, Minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada). Anche in questo caso, al canone mensile di 7,99 euro, dovrà aggiungersi il costo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della SIM.

Iliad Giga 100

L’offerta top di gamma Giga 100, se così possiamo chiamarla, di Iliad, prevede invece Minuti di chiamate e SMS illimitati, oltre a 100 GB di traffico dati, anche in 5G ove disponibile. Valgono tutte le considerazioni sopra indicate, con la differenza che questa tariffa offre 6GB dedicati in roaming Europa.

I paesi inclusi per il roaming sono Germania, Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

Consigliamo questa tariffa particolarmente conveniente a chiunque voglia sfruttare il 5G, ma anche e soprattutto a chi guarda tantissimi video dallo smartphone, considerando che 100 GB sono davvero tanti. Ovviamente, non sarà possibile guardare video in alta definizione a ruota libera, e quindi è sempre bene tenere d’occhio il contatore. Anche in questo caso, a GB esauriti, verrà data l’opportunità di navigare a 0,90 centesimi di euro per 100 ogni 100 MB. Anche in questo caso, oltre ai 9,99 euro di canone mensile, è previsto il costo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto iniziale della Sim.

ho.

Il confronto ho. iliad si fa molto più complicato per il gestore ho. Questo perché non esistono tariffe generiche dedicate a tutti, ma diverse promozioni indirizzate a chi proviene da un gestore, piuttosto che all’altro, o per chi attiva un nuovo numero. Ovviamente, anche se più complesso farsi strada tra queste tariffe, potrebbe esserci comunque una importante convenienza.

Nuove attivazioni, Kena e Daily Telecom

Partiamo con la tariffa che ho. riserva alle nuove attivazioni, ma anche ai clienti che provengono da gestore Kena e Daily telecom. In questo caso, il costo è di 8,99 euro, con minuti ed SMS illimitati, oltre che 70 GB di navigazione. Da notare, che come tutte le altre offerte ho., al momento la navigazione è supportata SOLO in 4G.

In questo caso, oltre al costo di 8,99 euro mensile, è prevista anche una tantum di 9,99 euro per Sim+attivazione. Alla scadenza dei GB verrà bloccata la navigazione, così da essere certi di non pagare a consumo. Il primo acquisto vi costerà in totale 18,99 euro (9 euro di ricarica da cui scaleranno il canone di 8,99 euro, più 0,99 centesimi per il costo della Sim, più 9 euro per il costo di attivazione).

Per Iliad, Fastweb, Coop, Poste Mobile e altri – 50 GB

Se, invece, state pensando di passare a ho. da un operatore, e quindi non si tratta di nuova attivazione, c’è una tariffa più conveniente. Propone sempre 70 GB, minuti ed SMS illimitati, ma ha un costo di 6,99 euro al mese, e un costo di attivazione una tantum di appena 0,99 centesimi.

Questa promozione, però, è attivabile solo e soltanto da chi provenga da uno degli operatori elencati di seguito (in neretto quelli sicuramente più noti):

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Digi Mobil

Fastweb

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre 2014)

(Pre 2014) CMLink Italy

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Ovunque

Plintron

Rabona Mobile (Pre 24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

Anche in questo caso, come sopra, alla scadenza dei GB verrà bloccata la navigazione, così da essere certi di non pagare a consumo. Il primo acquisto vi costerà in totale 7,99 euro (7 euro di ricarica da cui scaleranno il canone di 6,99 euro, più 0,99 centesimi per il costo della Sim).

Per i clienti Iliad e altri – 100 GB

Questa promozione costa 7,99 euro al mese, ed è identica a quella sopra, salvo che per i GB. Offre SMS e minuti illimitati, e ha un costo di attivazione di appena 0,99 euro. Come accennato propone sempre minuti ed SMS illimitati, ma a differenza della precedente promozione offre ben 100 GB di navigazione dati. A solo 1 euro in più ci sembra assolutamente da preferire alla precedente. Sebbene 70 GB siano tanti, pagare 1 euro in più al mese per 30GB aggiuntivi è una offerta sicuramente preferibile. Ovviamente, ricordate che stiamo sempre parlando di navigazione 4G.

Il primo acquisto vi costerà in totale 8,99 euro (7 euro di ricarica da cui scaleranno il canone di 7,99 euro, più 0,99 centesimi per il costo della Sim).

Per i clienti Wind, Tim, Vodafone e Very

Questa promozione costa 13,99 euro, e a dire il vero non sembra essere la più conveniente, anche se riguarderà la maggior parte di chi legge. Infatti, è dedicata ai clienti Tim, WindTre, Vodafone e Very Mobile. Offre minuti ed SMS illimitati, oltre a 70 GB dati in 4G. Il primo acquisto avrà un costo di 23,99 euro, di cui 14 euro di ricarica (saranno subito scalati 13,99 euro di canone mensile), oltre a 9 euro di attivazione e 0,99 centesimi per il costo SIM.

ho. per la casa

Davvero interessante, invece, è la promo dati per la casa, che offre la possibilità di una SIM con 100 o 200 GB di traffico incluso, da inserire in un router 4G. Si tratta di una promozione particolarmente utile per chi vuole una connessione in casa svincolata dai classici contratti di telefonia fissa. Si pensi, ad esempio, all’utilizzo di un router in una seconda casa.

Costa 12,99 euro al mese la versione 100 GB, e 19,99 euro al mese quella da 200 GB. Al primo acquisto, però, dovreste sborsare, rispettivamente, 22,99 e 29,99 euro, perché si dovrà pagare una tantum attivazione e SIM per un totale extra di 9,99 euro.

Da notare, che se scegliete di acquistare un router 4G TP-Link su Amazon, all’acquisto della tariffa ho., vi sarà inviato un codice sconto:

Confronto ho. iliad: conclusioni

Se siete alla ricerca di un operatore che offra anche il 5G, allora non c’è scelta: tra i due dovete necessariamente andare su Iliad. Peraltro, le offerte proposte ci sembrano tutte davvero convenienti. A partire da quella senza GB inclusi, di appena 4,99 euro mensile, che può essere particolarmente utile in alcune occasioni: un secondo numero o per eliminare il contratto di casa tradizionale. Ottima, poi la possibilità delle opzioni a 50 o 100 GB, con possibilità di scegliere una tariffa meno costosa (rinunciando a 5G e con meno GB), oppure optare per il massimo. 9,99 euro per 100 GB è comunque una delle offerte in generale più conveniente oggi sul mercato.

Per quanto concerne ho., invece, sottolineiamo la tariffa da 100 GB a 7,99 euro per chi viene da Iliad e altri operatori. In questo caso, se siete residenti in una zona non coperta da 5G, o avete uno smartphone che non raggiunge tale velocità, allora potreste ottenere la stessa quantità di GB, SMS e minuti, risparmiando 2 euro al mese.