Amazon firma con Telefonica ed entra nelle telecomunicazioni

Per la maggior parte delle persone Amazon è prima di tutto il negozio online più noto e fornito, in realtà la parte più importante del suo business è costituito dall’infrastruttura cloud Amazon Web Services e da una miriade di servizi per aziende e società di qualsiasi dimensione: con una mossa a sorpresa ora Amazon Web Services gestirà anche parte della rete principale 5G di Telefonica Germany, anche indicata come O2 Telefonica.

L’accordo tra Amazon Web Services AWS e O2 Telefonica rappresenta un doppio primato: per Amazon segna l’ingresso nel mercato globale delle telecomunicazioni. Invece per O2 Telefonica si tratta del primo operatore che cede la propria rete principale in gestione su un cloud disponibile pubblicamente.

Finora infatti alcuni operatori hanno trasferito IT e altre operazioni non principali su cloud pubblici terze parti, ma mai per i servizi core network. Grazie all’accordo appena firmato Amazon Web Services gestirà un milione di clienti 5G di Telefonica.

Il dirigente responsabile IT dell’operatore, intervistato da Reuters, dichiara che il funzionamento verrà monitorato per almeno uno o due trimestri, dopodiché si prevede di spostare circa il 30-40% di tutti i clienti entro il 2025 o 2026: in Germania Telefonica conta 45 milioni di clienti.

Da tempo sia Amazon che Microsoft cercano di espandere i propri business nel settore delle telecomunicazioni, ma in passato gli operatori erano restii ad affidarsi a cloud terze parti, anche per timori legati alle prestazioni dei cloud aperti al pubblico nella gestione di una rete mobile.

L’accordo Amazon AWS e O2 Telefonica sembra dissipare timori e dubbi, aprendo al colosso dell’e-commerce un nuovo mercato previsto in crescita esplosiva: da poco meno di 20 miliardi nel 2021 dovrebbe raggiungere e superare 108 miliardi entro il 2030. Se la mossa di O2 Telefonica verrà intrapresa anche da altri operatori, sia Amazon che Microsoft potrebbero beneficiarne in modo consistente.

