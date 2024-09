La telecamerina stile James Bond è in offerta a 35 €

Pubblicità

Ecco una promozione che non dovresti farvi sfuggire: se il vostro sogno è sempre stato quello di poter registrare video senza dare nell’occhio, al momento potete pagare solo 35 € una tra le telecamere più piccole disponibili in commercio, e facilissima da usare.

In rapporto al prezzo la qualità è ottima perché il suo sensore da 2 MP è in grado di registrare in Full HD a 1080p, abbastanza quindi per poter produrre filmati di buona qualità.

È dotata di microfono quindi può catturare contemporaneamente anche l’audio, rendendo così le registrazioni utili in molti più contesti.

Si aggancia facilmente anche sugli abiti perché il dorso è magnetico e in dotazione è inclusa una piastra metallica che ne facilita il posizionamento. Il cavo che collega la telecamera al resto dei componenti è piatto e lungo 15 centimetri, piuttosto flessibile, potendo così adattarlo alla situazione.

Si alimenta con una batteria – inclusa – da 600 mAh che promette fino a due ore di registrazione continuata prima di spegnersi, e i filmati vengono riversati in una microSD (da comprare a parte).

Sono supportate schede da 8 a 128 GB, e tenete conto che con il più grande taglio di memoria potete archiviare registrazioni per 25 giorni consecutivi, mentre su una da 8 GB c’è spazio per circa 1-2 giorni di registrazione. C’è comunque la modalità Loop che cancella automaticamente le registrazioni più vecchie quando lo spazio in memoria è saturo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 44 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 19% andando a spendere intorno ai 35 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.