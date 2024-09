XGIMI porta una marea di novità nei proiettori ad IFA 2024

Pubblicità

L’evento XGIMI con la più grande serie di novità ad IFA 2024 con una gamma quasi completamente rinnovata all’insegna del design “Gimbal” e il potenziamento delle tecnologie che ne fanno il maggiore produttore di dispositivi consumer in questo settore.

Macitynet ha potuto sbirciare nello stand in allestimento ad IFA 2024 ormai quasi completo e può offrirvi una anteprima di immagini e diversi dettagli delle caratteriastiche dei nuovi modelli. Nell’intervista con XGIMI in arrivo vi forniremo costi, tempi di uscita e tutte le novità ufficiali dell’azienda.

Il primo è atteso (e preannunciato in estate) MoGo Pro 3 che ha un design completamente rinnovato con lo speaker che fa da base e l’elemento di proiezione che può routare facendo perno su un singolo braccio verticale

Seconda serie anche per il proiettore a raggio corto XGIMI Aura 2 che sfoggia un look modernissimo con griglie laterali, una cover comodissima per il gruppo ottico e nuove capacità di proiezione.

Elfin Flip è la versione gimbal del proiettore pensato per utilizzi business con 1080p, 400 Iso Lumens e HDR10 che non disdegna l’uso casalingo. Costerà solo 499 €!

Infine la versione Max del proiettore top di gamma XGIMI con doppia tecnologia Laser e tradizionale: Horizon S Max con 3000 ISO lumen, 99% DCI P3 color gamut, stand con gimbal iper flessibile, ISA 5.0, IMAX enanced e Dolby Vision ovviamente con speaker Harman Kardon incorporati. E’ disponibile anche una versione senza certificazione IMAX Horizon S Pro.

Per saperne di più vi rimandiamo alla pagina di XGIMI europea. I nuovi prodotti saranno annunciati ufficialmente il 6 Settembre 2024. Vi forniremo ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Intanto aggiorniamo la nostra galleria con altre immagini dalla stand XGIMI. In tarda serata tutti i prezzi ed altri dettagli.