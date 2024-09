Withings ScanWatch Nova Brilliant, salute smart con fascino analogico

Pubblicità

Withings, pioniere nei dispositivi sanitari connessi, presenta ad iFA 2024 ScanWatch Nova Brilliant, evoluzione della sua linea di orologi smart, ultimo modello che unisce design curato e precisione della tecnologia di livello medico.

La linea ampliata è disponibile in argento titanio e uno bicolore argento e oro, che si aggiunge alle scelte cromatiche dell’attuale gamma ScanWatch Nova, ed è disponibile in una dimensione più piccola, per polsi più delicati, grazie a una cassa da 39 mm.

ScanWatch Nova Brilliant Edition ha un design elegante e minimalista evidenziato da una lunetta scanalata abbinata a un quadrante in vetro zaffiro a forma di scatola ultra resistente. E’ resistente all’acqua fino a 50 metri (5 ATM) e dotato di un braccialetto a 5 maglie, è progettato per chi ha uno stile di vita attivo.

Lo smartwatch ibrido ha uno stile analogico, ma offre funzionalità complete di monitoraggio cardiaco, notifiche, messaggi e informazioni tramite il suo schermo OLED ad alta risoluzione. E’ disponibile nelle finiture oro e argento: esclusivamente sul modello in argento la lunetta è composta da titanio, mentre il modello in oro è dotato di un esclusivo cinturino bicolore.

Dietro il vetro si trova una suite di sensori sanitari all’avanguardia in grado di eseguire potenti scansioni sanitarie, incluso un elettrocardiogramma (ECG) di livello medico per il rilevamento della fibrillazione atriale.



La durata della batteria è di 30 giorni. Sfruttando i sensori sanitari avanzati e le capacità di tracciamento dell’acclamato Withings ScanWatch 2, le analisi e misurazioni mediche includono:

ECG di grado medico su richiesta: ScanWatch Nova Brilliant Edition esegue un elettrocardiogramma di grado medico su richiesta per rilevare una potenziale anomalia cardiaca in qualsiasi momento, come la fibrillazione atriale, che è una delle forme più diffuse di aritmie, caratterizzata da irregolarità cardiache.In soli 30 secondi, gli utenti possono avviare una lettura ECG toccando la cornice, con i risultati immediatamente disponibili sull’app Withings. Dal 2020, sono stati rilevati più di due milioni di episodi di fibrillazione atriale utilizzando i dispositivi Withings.

su richiesta: ScanWatch Nova Brilliant Edition esegue un elettrocardiogramma di grado medico su richiesta per rilevare una potenziale anomalia cardiaca in qualsiasi momento, come la fibrillazione atriale, che è una delle forme più diffuse di aritmie, caratterizzata da irregolarità cardiache.In soli 30 secondi, gli utenti possono avviare una lettura ECG toccando la cornice, con i risultati immediatamente disponibili sull’app Withings. Dal 2020, sono stati rilevati più di due milioni di episodi di fibrillazione atriale utilizzando i dispositivi Withings. ScanWatch Nova Brilliant tiene traccia delle fluttuazioni della temperatura corporea giorno e notte, indicando potenzialmente l’insorgenza di una malattia e aumentando la capacità di gestire le prestazioni e il recupero dell’allenamento. Questa tecnologia combina sensori di flusso di calore con sensori di temperatura ad alta precisione per fornire valutazioni di variazione della temperatura di alto livello.

giorno e notte, indicando potenzialmente l’insorgenza di una malattia e aumentando la capacità di gestire le prestazioni e il recupero dell’allenamento. Questa tecnologia combina sensori di flusso di calore con sensori di temperatura ad alta precisione per fornire valutazioni di variazione della temperatura di alto livello. Valutazione parte del sistema respiratorio: gli utenti possono monitorare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e monitorare i disturbi respiratori durante la notte. Per fornire l’energia di cui i muscoli hanno bisogno per funzionare, è necessaria una buona ossigenazione del sangue, che aumenta durante l’attività sportiva.

e monitorare i disturbi respiratori durante la notte. Per fornire l’energia di cui i muscoli hanno bisogno per funzionare, è necessaria una buona ossigenazione del sangue, che aumenta durante l’attività sportiva. Analisi del sonno: un punteggio di qualità del sonno e informazioni dettagliate sui parametri del sonno, tra cui fasi, profondità, durata e interruzioni, insieme a consigli personalizzati per il miglioramento aiutano a capire la regolarità del riposo.

Potenziamento delle attività con il monitoraggio avanzato: ScanWatch Nova Brilliant Edition può monitorare parametri quali passi, calorie, altitudine, percorsi di allenamento (tramite GPS connesso in-app) e può riconoscere automaticamente più di 40 attività quotidiane come camminare, correre, nuotare, e ciclismo.Inoltre, offre valutazioni del livello di forma fisica attraverso la stima del VO2 Max, che misura la capacità del cuore e dei muscoli di convertire l’ossigeno in energia durante l’esercizio fisico. Gli utenti possono passare facilmente e istantaneamente dal braccialetto in metallo a cinque maglie al braccialetto FKM per un maggiore comfort durante le sessioni di allenamento (entrambi i braccialetti sono inclusi all’acquisto).

Withings ScanWatch Nova Brilliant, disponibilità e prezzo

ScanWatch Nova Brilliant sarà disponibile per l’acquisto sul sito dl costruttore Withings dall’inizio di novembre 2024, nell’UE e negli Stati Uniti, al prezzo di 599,95 dollari e da metà novembre presso i rivenditori. Gli smartwatch ibridi eleganti e funzionali di Withings sono disponibili anche in sconto nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

