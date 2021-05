Telecamera Wi-Fi di sicurezza FullHD per interni: 22,94€ su Amazon

Per mettere in sicuro la propria abitazione grazie ad un sistema di videocamere di sicurezze per interni sono sufficienti poco più di 22 euro. Da CACAGOO arriva la camera motorizzata con risoluzione Full HD. Si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Tra le sue principali caratteristiche quelle relative alla risoluzione. A differenza di altri prodotti dello stesso tipo, che spesso propongono un’immagine sfocata 720P, questa camera CACAGOO propone una risoluzione ben maggiore, con immagini a 1080p.

La telecamera wifi è motorizzata, quindi offre una rotazione orizzontale di 355° e un movimento verticale di 155° per creare una copertura completa a 360°.

Supporta la connettività wifi 2.4G, e permette di monitorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 la propria abitazione, fornendo un allarme istantaneo: grazie alla tecnologia di rilevamento del movimento ad alta precisione integrata, questa telecamera invierà notifiche allo smartphone, per segnalare la presenza di eventuali intrusi.

La camera non rinuncia certamente ad un audio bidirezionale, per restare sempre in contatto con la famiglia, i bambini o gli anziani presenti in casa. La camera gode anche di visione notturna migliorata grazie ai LED a infrarossi integrati, che assicurano una visione chiara fino a 10 metri anche al buio.

La camera CACAGOO supporta Cloud & SD per la registrazione delle immagini, con supporto ad una microSD da massimo 64 GB micro SD, per offrire una registrazione 1080p di 24 ore.

La camera ha un’estetica davvero moderna e minimale, quasi completamente bianca. Ha dimensioni piuttosto ridotte, così da risultare assolutamente discreta, e facile da posizionare in casa, su una qualsiasi scrivania o tavolino.

Misura esattamente 16 x 8.5 x 8.5 cm e ha un peso di appena 360 grammi, quindi facile da muovere da una stanza all’altra, o trasportare da un’abitazione all’altra.

Disponibile in bianco o nero, al momento la camera CACAGOO si acquista su Amazon in super offerta a 22,94 euro. Clicca qui per acquistare.

