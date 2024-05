ANBERAlfred RG35XX H, console portatile con motore Linux a soli 60 €

Se volete poter giocare ai vostri videogiochi preferiti da qualsiasi parte del mondo, ecco l’offerta che fa per voi: la console portatile ANBERAlfred RG35XX H è scontata a soli 60 Euro.

Esteticamente assomiglia alla PSP, anche se qui ad abbellirla c’è un guscio completamente trasparente che lascia intravedere la circuiteria interna.

Al centro troviamo uno schermo IPS con diagonale da 3,5″ e una risoluzione pari a 640 x 480 pixel, mentre ai lati e sul bordo superiore sono posizionati tutti i controlli, ovvero:

due joystick

frecce direzionali

tasti A, B, X e Y

L1, L2, R1, R2

Start, Select

bilanciere del volume a lato

Usa una batteria da 3.300 mAh che si ricarica come un cellulare via USB-C e promette fino a 8 ore di gioco ininterrotto.

È alimentata dal processore H700 Cortex-A53 a quattro core e 1.5 GHz, con GPU dual core G31 MP2 e 1 GB di RAM LPDDR4. Il motore è Linux ed è in grado di emulare più di 30 diverse piattaforme di gioco.

Ci sono 64 GB a disposizione per installare i propri titoli preferiti, ma volendo si può sfruttare l’ingresso microSD per aggiungere altri 512 GB di capacità.

È dotata di connettività Bluetooth 4.2 e HDMI per poter trasmettere via cavo o in streaming i giochi direttamente su un monitor o un TV, e c’è il WiFi a 5.0 GHz che abilita il gioco multiplayer, in modo da potersi collegare senza fili ad un’altra console e sfidare i propri amici. Il WiFi si può usare anche per beneficiare del supporto della piattaforma MoonLight (maggiori info qui) per lo streaming dei giochi su PC, smartphone, tablet (e viceversa).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 155 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 61% andando a spendere intorno ai 60 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.