Il ventilatore da tavolo DQ212 è in offerta a soli 20 €

L’estate sta arrivando, perciò non fatevi trovare impreparati: fate in modo di passare le giornate al fresco mettendo da parte il ventilatore DQ212, un tuttofare pratico ed ora anche economico grazie all’offerta online che vi permette di comprarlo spendendo solo 20 Euro.

È un ventilatore da tavolo, perciò perfetto per chi studia o lavora in ufficio. Ma grazie al treppiede rimovibile, potete anche appenderlo “a faccia in giù” ad una tenda usando il moschettone in dotazione, potendo così rinfrescarne l’interno durante le escursioni in montagna.

Intorno alla cornice sono anche posizionati dei LED che permettono di usarla anche come luce, godendo così di una duplice funzione utilizzabile in base all’occorrenza.

Con luci e ventilatore accesi alla massima velocità, la batteria integrata da 10.000 mAh offre fino a 8 ore di autonomia; riducendo la velocità delle pale si può prolungare l’autonomia complessiva a 13 o 27 ore in base al livello selezionato.

Consuma solo 4 Watt e produce un rumore di appena 36 dB, perciò può essere un valido alleato anche per il riposo notturno, tanto più che si può impostare un timer per lo spegnimento a 1, 3 o 5 ore dall’avvio.

Per finire, la presa USB che si usa per ricaricare la batteria può essere usata anche all’inverso trasformando il ventilatore-lampada in una powerbank per ricaricare il cellulare in caso di emergenza.

Misura circa 19 x 18 x 3,5 centimetri e pesa meno di 600 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 60 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 65% andando a spendere intorno ai 20 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.