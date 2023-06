Telefonia mobile: come districarsi fra le varie offerte

Quello della telefonia mobile è un settore in continua evoluzione, sia per quanto riguarda gli aspetti puramente tecnologici, sia per quanto riguarda i livelli di copertura del territorio nazionale, sia per quanto concerne le condizioni economiche delle varie offerte. Per quanto l’evoluzione sia in sé un fenomeno sicuramente positivo, i cambiamenti, a volte anche piuttosto repentini, possono talvolta disorientare l’utenza che si trova a non sapere più “che pesci prendere”.

Telefonia mobile: un mercato non facile da analizzare

Gli operatori di telefonia mobile in Italia sono molto numerosi; alcune compagnie sono presenti sul territorio nazionale da moltissimi anni, altre sono invece di nascita più recente; la concorrenza è molto forte e, diciamolo francamente, stabilire che sia il migliore operatore è un’impresa praticamente impossibile o quasi, anche perché i fattori da prendere in considerazione sono svariati e svariate sono pure le esigenze dei vari utenti; non tutti usano la telefonia mobile per gli stessi scopi e con le medesime modalità. Vi sono alcune persone interessate quasi esclusivamente al traffico Internet, altre al traffico voce, alcuni non utilizzano mai gli sms, altri invece li inviano di continuo…

Insomma, capire quale sia, fra le varie offerte telefonia mobile, la scelta più adeguata non è certamente immediato. Sicuramente i vari comparatori online possono aiutarci in tal senso; sono aggiornati frequentemente, presentano tutte le varie offerte in modo piuttosto chiaro e possono aiutarci a effettuare la prima sgrossatura. Dopodiché occorre armarsi di pazienza e verificare con calma sui vari siti delle compagnie tutti i dettagli relativi a una specifica offerta.

La tariffa mensile è importante, ma…

Ovviamente la tariffa mensile proposta dalla compagnia ha la sua importanza, ma non è possibile basarsi soltanto su questo aspetto. Tariffe da 9,99 euro al mese sono comuni a molte compagnie, ma cambiano le condizioni al contorno; per esempio: la tariffa ha una durata limitata oppure è “per sempre”? Quanto traffico Internet avrò disposizione mensilmente? Quanti sms invio normalmente? Centinaia o nessuno? E via discorrendo…

È anche importante verificare con attenzione le condizioni del contratto; l’offerta deve essere totalmente trasparente; niente è più fastidioso dei costi nascosti.

Come utilizzo lo smartphone?

Se utilizzo lo smartphone soltanto per effettuare telefonate e quasi mai per navigare su Internet devo orientarmi su un’offerta che privilegia questo tipo di utilizzo e viceversa (generalmente l’età influenza l’utilizzo dello smartphone; i giovanissimi, tendenzialmente, sfruttano lo smartphone più per Internet che per le telefonate). Le possibilità sono varie:; ci sono offerte solo voce, ci sono offerte solo dati e ci sono offerte voce/dati; questo aspetto va considerato attentamente.

Attenzione alla copertura

La copertura di rete è fondamentale; a poco serve che la tariffa mensile sia particolarmente bassa se la copertura territoriale di rete è scarsa; è meglio spendere qualche euro in più al mese, ma avere la garanzia di una copertura il più possibile estesa sul territorio nazionale. Lo smartphone è uno strumento diventato quasi indispensabile per molti di noi, anche per il lavoro; sarebbe impensabile o quasi averlo a disposizione a mezzo servizio…

Tendo a cambiare spesso operatore?

Se ho la tendenza a cambiare spesso operatore per sfruttare le varie promozioni, è opportuno verificare che la durata del contratto imposta dalla compagnia non sia eccessiva; sono molte le compagnie che offrono tariffe ribassate a patto che la permanenza del cliente superi un determinato periodo.