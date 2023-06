Amazon studia Prime Video economico con pubblicità

L’industria della tecnologia ha visto momenti migliori, ma i colossi non si fermano, anzi si adeguano al mercato in continuazione: come già fatto dai più importati servizi di streaming anche Amazon Prime Video valuta un abbonamento dal prezzo contenuto sostenuto dalla pubblicità.

Solamente negli scorsi giorni, prima dell’ondata di novità Apple WWDC23, è circolata l’anticipazione di Amazon al lavoro per offrire un servizio di connettività cellulare agli abbonati Amazon Prime. In queste ore invece Wall Street Jounal segnala le trattative in corso su più fronti già da diverse settimane del colosso dell’e-commerce.

Da una parte gli inserzionisti non vedono l’ora che Amazon ampli la sua offerta con nuovi spazi pubblicitari nel settore dello streaming. In palio c’è la visibilità all’interno di film e contenuti che finora sono rimasti per lo più esenti dagli spot, proprio grazie ai servizi streaming.

Ma a favore di Amazon occorre rilevare che la strada è già stata aperta da Netflix e da altri servizi gettonati in USA come Hulu, Max e Peacock, tutti propongono già un abbonamento economico sostenuto da pubblicità. Gli inserzionisti lì sono già arrivati e l’ingresso di Amazon è un’altra buona notizia.

Sull’altro versante Amazon tratta anche con Warner Bros, Discovery e Paramount per includere abbonamento sostenuti da pubblicità tramite Prime Video Channels.

Amazon Prime Video con pubblicità, il mistero del prezzo

In Italia Amazon Prime Video come abbonamento a sé stante costa 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno. Però la maggior parte degli utenti ottiene Amazon Prime Video incluso già nell’abbonamento Amazon Prime. A confronto il piano base di Netflix con pubblicità in Italia costa 5,49€ al mese, mentre il piano standard senza pubblicità costa 12,99€ al mese.

Per il momento dagli USA non emerge una indicazione del possibile prezzo dell’abbonamento Amazon Prime Video con pubblicità, ma essendo già piuttosto economico sorge il sospetto che il colosso possa puntare a un prezzo realmente aggressivo, se non addirittura valutare di proporlo completamente gratis.

La società Telly in USA propone uno speciale televisore 4K gratis sostenuto dalla pubblicità.