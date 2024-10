Telegram permette alle attività commerciali di verificare il numero di telefono dei clienti

Pubblicità

Telegram ha annunciato aggiornamenti con nuove funzionalità per il suo servizio di messaggistica istantanea e broadcasting e tra le novità, di particolare interesse è una piattaforma dedicata alle aziende per verificare i numeri di telefono dei clienti.

La nuova piattaforma di verifica consente agli utenti di confermare i loro numeri di telefono ricevendo un codice tramite Telegram e costerà alle aziende 0,01$ per utente.

“Sappiamo per esperienza quanto possa essere costoso per le aziende verificare i numeri di telefono dei loro clienti”, spiega Telegram. “A partire da oggi, qualsiasi azienda, app o sito web può inviare codici di verifica tramite Telegram e pagarli su Fragment” (un servizio legato a Telegram, lanciato da Pavel Durov nel 2022 e che opera nel campo delle blockchain). Ancora: “I codici Telegram sono più veloci, più economici, più sicuri e più convenienti rispetto agli SMS e ad altre alternative”.

Gli utenti riceveranno messaggi con codici in una chat speciale all’interno di Telegram. Per gli sviluppatori l’API Gateway di Telegram è gratuita per i test.

Altre novità riguardano i regali: gli utenti ora possono inviare regali usando le Stelle di Telegram, celebrando le festività e congratulandosi con i contatti usando animazioni e messaggi personalizzati.

Quando si riceve un regalo, è possibile metterlo in mostra nella nuova scheda “Regali” del profilo, o scartare il regalo e ottenere alcune Stelle da spendere altrove, incluso su altri regali. Quando si invia un regalo, è possibile nascondere il proprio nome. Il destinatario saprà comunque chi l’ha inviato, ma nessun altro vedrà il nome se il regalo viene messo in mostra sul profilo del destinatario.

Le videochiamate su iOS sono state riprogettate, con migliorie in termini di prestazioni e nella durata della batteria.

Telegram riferisce ancora che l’interfaccia di segnalazione è stata migliorata: il menu di segnalazione è stato ampliato con più opzioni per ogni categoria. Gli sviluppatori spiegano che “l’elenco dei motivi di segnalazione viene ora aggiornato dinamicamente dal server, consentendoci di suggerire in tempo reale i motivi di segnalazione più pertinenti, adattandoli all’evolversi di eventi e tendenze”.