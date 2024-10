Temu sfida Amazon con il telecomando Fire TV a prezzo stracciato

Pubblicità

Temu sfida Amazon, puntando a vendere uno dei prodotti più popolari del gigante dell’e-commerce: il telecomando per i dispositivi di streaming e stick Fire TV. Il prezzo è regalato.

Temu sta vendendo telecomandi compatibili con Fire TV Stick di Amazon, con tanto di supporto per i comandi vocali con Alexa, a partire da appena 4 dollari in USA, in Italia invece proposto a 8,99 euro. Versioni simili e generiche su Amazon costano circa 10 dollari in USA, mentre in Italia si parte da almeno 14 euro. Ricordiamo che il telecomando ufficiale Fire TV ha un listino di circa 25 dollari, in Italia 29 euro.

Dalla sua comparsa nel 2022, Temu ha già sfidato Amazon, offrendo ai suoi utenti garanzie di consegna rapida, oltre a offrire sconti notevoli ai clienti disposti ad attendere circa una settimana per ricevere i propri ordini.

A giudicare dalle vendite, sembra che Temu stia avendo ragione a vendere questi telecomandi, che sembrano andare letteralmente a ruba. Ad esempio, un prodotto descritto come “telecomando vocale Alexa di ricambio” compatibile con i dispositivi Fire TV ha venduto più di 100.000 unità, con una valutazione media di 4,7 stelle provenienti da migliaia di recensioni.

Molti utenti hanno affermato che il telecomando di ricambio è praticamente identico a quello originale fornito con i dispositivi Amazon. Tuttavia, non si tratta di periferiche originali, bensì di ricambi forniti e prodotti da una società cinese chiamata “Cilcone”, almeno a giudicare dalla descrizione sul sito.

Non è chiaro se Temu intenda ampliare l’offerta di accessori relativi a Fire TV, mentre un portavoce di Amazon ha affermato che l’azienda sta indagando sulla vicenda.

Amazon è stata spesso criticata per aver danneggiato i suoi partner, creando versioni generiche dei loro prodotti e vendendoli a un prezzo inferiore. Adesso, i telecomandi super economici di Temu potrebbero infastidire il business Fire TV di Amazon, specialmente se le fabbriche cinesi inizieranno a produrre altri accessori generici come questo.

