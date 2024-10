Tesla svelerà robotaxi solo per due e guida autonoma per Semi

Pubblicità

La presentazione Tesla intitolata We, Robot è ormai imminente, ma continuano a emergere voci e informazioni sui robotaxi e su tutte le novità del marchio che l’istrionico Elon Musk svelerà dal palco. Le ultimissime anticipazioni offrono ulteriori dettagli sulla star dell’evento: un veicolo robotaxi, il cui nome ufficiale dovrebbe essere cybercab, che offrirà posto per solamente due passeggeri.

A riferirlo è un ultimo rapporto diffuso da Bloomberg, nel quale si legge che il robotaxi di Tesla avrà due sedili anteriori e portiere con apertura ad “ali di farfalla”. Lo stesso report anticipa la possibilità che il CEO Elon Musk discuta l’implementazione del software di assistenza alla guida Full Self-Driving sul camion Semi.

Non è ancora certo il momento esatto in cui il veicolo Cybercab, diverrà disponibile e dunque pienamente operativo, né Tesla ha fornito commenti in risposta alle richieste di Reuters.

Gli osservatori di settore e gli investitori, comunque, si aspettano che l’azienda fornisca una tempistica per il lancio del veicolo e dettagli su come intende attrarre clienti attraverso un’app per il ride-hailing durante l’evento.

Probabilmente, secondo Ken Mahoney, CEO di Mahoney Asset Management, un investitore di Tesla, l’evento servirà alla società per diramare informazioni sul calendario di produzione e su quando il robotaxi sarà effettivamente operativo. Detto questo, ci si aspetta che ci vorrà del tempo per entrare a regime, stimati da sei mesi a un anno.

Musk ha, inoltre, accennato alla possibilità che i proprietari di Tesla possano far funzionare le loro auto come robotaxi quando non le utilizzano. Si tratterebbe di un passo davvero rivoluzionario nell’attuale panorama delle auto EV, ma insieme alla guida autonoma, sono due promesse che Elon Musk ormai ripete da anni e che finora non ha mantenuto.

L’evento We, Robot di Tesla, titolo che fa riferimento alla celebre raccolta di fantascienza “Io, Robot” di Isaac Asimov, si svolgerà presso gli studi Warner Bros di Hollywood il 10 ottobre alle 19:00 orario USA costa del Pacifico, quindi in Italia l’11 ottobre alle 4:00 di mattina.

