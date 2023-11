Termostato Meross compatibile HomeKit, Alexa e Google in sconto a metà prezzo

L’inverno è alle porte e per risparmiare sulla bolletta il modo migliore è gestire l’impianto di riscaldamento in maniera intelligente: in questo senso il termostato di Meross si dimostra essere un valido aiuto e, se non cel’avete già, sappiate che grazie all’offerta attualmente in corso vi costa meno della metà.

Con questo termostato infatti oltre ad avere i classici comandi di regolazione automatica e manuale, potete inserire l’impianto di riscaldamento nel vostro sistema domotico e andare quindi a controllarlo anche a distanza tramite smartphone e tablet. È compatibile con Apple HomeKit, Assistente Google e Amazon Alexa, perciò supporta le piattaforme più diffuse e il controllo vocale anche con Siri.

Dall’app potete programmare l’accensione in determinati orari o in caso vengano rilevate particolari condizioni da altri dispositivi connessi (come ad esempio un certo livello di umidità, una porta aperta o chiusa, l’assenza di persone in casa, e via dicendo), così da semplificarne la gestione dell’impianto per ogni giorno della settimana.

Il sistema è anche in grado di rilevare se c’è una finestra aperta, in tal caso andando a spegnere il riscaldamento per risparmiare sulla bolletta.

C’è la funzione di blocco bambini per evitare che possa essere sprogrammato involontariamente e c’è un sistema di memoria che permette al dispositivo di mantenere le programmazioni in caso di interruzione di corrente.

Monta sensori capaci di rilevare la temperatura sia interna che quella esterna, con un margine di errore di soli 0,5°C ed è esteticamente elegante, grazie alla copertura in vetro e allo schermo LED che lo rende ben visibile e riduce i consumi di 10 volte rispetto ai classici schermi LCD.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 128,88 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 58% andando a spendere soltanto 53,84 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.