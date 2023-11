Disponibile QuarkXPress 2024 per Mac e Windows

Quark Software ha annunciato QuarkXPress 2024 (v20), ultima versione dello storica applicazione di Desktop Publishing per macOS e Windows.

Tra le novità della versione 2024, l’accesso a oltre 1500 font online (Google fonts), il supporto GREP per funzionalità avanzate di ricerca e sostituzione dei testi (tra le altre cose, è possibile, ad esempio, convertire gli URL in collegamenti ipertestuali, evidenziare tutte le citazioni e riformatta i numeri di telefono). l’esportazione in formato IDML e la compatibilità con macOS Sonoma.

La nuova tavolozza di caratteri visivi migliroa la modalità con la quale si possono visualizzare, sfogliare e gestire i font con una tavolozza visiva dedicata ai font, con funzioni per l’accesso ai font usati di recente e a quelli caricati nei documenti.

Una nuova palette dei link alle immagini permette di gestire le immagini in tempo reale, ricollegare rapidamente le immagini esistenti dove necessario e visualizzare gli stati mancanti o modificatids

Altra novità è il supporto ai formati di immagine WebP, HEIF e HEIC, e librerie di immagini locali: è possibile accedere a queste ultime da n un’unica posizione, creare raccolte da librerie di immagini come Unsplash e Pexels e contrassegnare le immagini preferite per la rapida consultazione.

Sono presenti (qui i dettagli) nuovi controlli per testi nelle lingue che si scrivono da destra verso sinistra; è possibile combinare più lingue in un unico documento e controllare la direzione delle colonne, la direzione della storia e Kashid (un tipo di giustificazione usato principalmente per la scrittura araba).

Funzioni migliorate per i flip book consentono di replicare la rotazione delle pagine di un libro fisico. Inoltre, è possibile controllare con precisione le dimensioni delle immagini nei formati ePub rilavorabili.

QuarkXPress 2024 è disponibile con abbonamento annuale di 12 mesi per 259 € (con aggiornamenti, upgrade e supporto inclusi per tutto il tempo in cui l’abbonamento è attivo). In alternativa è disponibile la licenza perpetua con un anno di manutenzione e assistenza inclusa per 699 € (con manutenzione e assistenza a 299 € all’anno).

Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione di prova (utilizzabile per 7 giorni) dopo la registrazione. I requisiti minimi per Mac sono: macOS 12.x (Monterey) o seguenti; per Windows, un PC con Windows 8.1 (64 bit) o seguenti. La versione Mac è Universal Binari (utilizzabile sia sui Mac con chip Intel, sia sui Mac con chip Apple).