Netatmo svela il suo primo dispositivo pronto per Matter

In occasione del CES 2022 Netatmo ha presentato Sensore di Sicurezza Intelligente, il suo primo dispositivo pronto per lo standard universale Matter per la casa smart. Progettato per migliorare la sicurezza e il comfort di casa, Sensore di Sicurezza Intelligente Netatmo è dotato sia di un sensore di contatto che di un rilevatore di movimento a infrarossi.

Posizionato su porte e finestre, il dispositivo ne rileva l’apertura per poi avvisare l’utente sul suo smartphone, che potrà inoltre verificare a distanza lo stato “aperto” o “chiuso” di ciascuna porta o finestra dotata di sensore. Il sensore permette anche di rilevare i movimenti tramite sistema a infrarossi. Il prodotto è in grado di interagire con altri dispositivi intelligenti per dare vita ad automazioni sempre più utili e sofisticate, anche in ottica di risparmio energetico.

Permette, ad esempio, di accendere il riscaldamento quando qualcuno è nella stanza, di spegnerlo se non c’è nessuno, di accendere la ventilazione meccanica o le luci se viene rilevata una presenza e molto altro ancora. Il Sensore di Sicurezza Intelligente Netatmo supporta il protocollo Thread, inventato da Google e adottato anche da Apple e molti altri marchi, una tecnologia a bassissimo consumo che permette di creare reti mesh tra i dispositivi della casa smart che possono così sempre comunicare tra loro.

Il supporto a Thread è a prova di futuro perché sarà supportato a sua volta da Matter, il nuovo standard universale per i dispositivi della casa smart alla cui creazione partecipano oltre 220 aziende, tra cui anche Netatmo, insieme ad Apple, Amazon, Google e numerose tra le principali società di tecnologia, accessori e dispositivi smart home.

In breve Sensore di Sicurezza Intelligente Netatmo è già pronto per funzionare subito grazie al protocollo Thread, mentre la compatibilità con Matter assicura agli acquirenti che potranno continuare a usarlo in futuro perché sarà in grado di comunicare e interagire con tutti i dispositivi compatibili con Matter. La Connectivity Standard Alliance non ha ancora annunciato quando renderà disponibile la prima versione definitiva di Matter, ma il suo rilascio è atteso entro quest’anno.

Prezzo e data di disponibilità di Sensore di Sicurezza Intelligente di Netatmo non sono ancora stati annunciati. Per una guida alla domotica tutta in chiave Apple, iPhone, iPad, Mac, HomePod, Apple TV e Apple Watch è possibile consultare questa guida dedicata del nostro sito. Tutte le notizie e le novità dal CES 2022 sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.

Invece per tutti gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.