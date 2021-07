Tesla ha attivato funzionalità in abbonamento per la guida autonoma negli USA

Tesla offre ai clienti statunitensi la possibilità di attivare il pacchetto Full Self Driving (FSD) in abbonamento. Prima di questa offerta, era necessario pagare un prezzo una tantum per attivare determinate funzioni, spendendo fino a 10.000 dollari negli Stati Uniti. L’opzione di pagamento una tantum rimane disponibile per chi lo desidera, ma ora è anche possibile attivare un abbonamento da 199 dollari al mese.

L’abbonamento consentirà a più utenti Tesla di beneficiare di funzioni per guida autonoma, con l’acquisto che diventa interessante dopo i 50 mesi, ovvero poco più di quattro anni, permettendo di risparmiare rispetto al pagamento una tantum. Il vantaggio di questa offerta è che non ha vincoli, che permettendo ad esempio di attivare abbonamenti solo in determinati mesi dell’anno; anche il proprietario di un’auto Tesla usata può inoltre attivare l’opzione se lo desidera, senza dover pagare il prezzo intero.

Al momento l’abbonamento è limitato agli Stati Uniti, ma è probabile che verrà esteso al resto del mondo. Tesla ha tutto l’interesse a generalizzare le formule di abbonamento, fonte di entrate stabili e permanenti.

Finora Tesla permetteva di avere in abbonamento solo funzionalità avanzate di connettività, tra cui streaming di musica e contenuti multimediali, visualizzazione del traffico in tempo reale e altro ancora, con prezzo in Itali di 9,99 euro, opzione disponibile ordinando Model S, Model X, Model Y e Model 3.

Non è al momento dato sapere se il Full Self Driving arriverà anche in da noi; il pacchetto guida autonoma completo costa in Italia 7.500 euro con tutte le funzionalità dell’Autopilot versione base, dell’Autopilot avanzato, controllo dei semafori e degli stop e prossimamente guida automatica sulle strade cittadine.