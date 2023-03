Tesla taglia prezzi in Italia, sconto ventimila € in due mesi

Anche in Italia gia lo scorso gennaio Tesla aveva ritoccato verso il basso i prezzi delle sue vetture elettriche, con sconti fino a oltre 12 mila euro: la storia si ripete e adesso, anche grazie agli incentivi statali, acquistare una Tesla è ancor più conveniente. Ecco i prezzi di partenza delle auto di Elon Musk all’interno dei nostri confini.

Il prezzo di listino in Italia di Tesla Model 3 versione a due ruote motrici è adesso di 41.490 euro. La spesa è ancor minore se si guarda agli incentivi statali. Ed infatti, senza rottamazione il listino scende a 38.490 euro, mentre in caso di rottamazione si arriva addirittura a 36.490 euro.

Se si guarda al listino pre gennaio 2023, si scopre che in poco più di due mesi i prezzi di Tesla Model 3 sono drasticamente diminuiti, con un risparmio di ben 20.000 euro. Ed infatti, fino a gennaio scorso, la stessa versione aveva un listino di 57.490 euro.

C’è da chiedersi, come fa il sole24ore, come riesca Tesla ad abbassare così tanto i prezzi, a fronte di un mercato in cui, al contrario, i listini sono in crescita. La risposta sta nei margini di guadagno su ogni vettura, oltre che nella catena di fornitori molto più corta rispetto ai costruttori concorrenti.

Quanto al margine su ogni vettura, come dimostrato da Reuters, nel terzo trimestre del 2022 Tesla ha registrato 15.653 dollari di profitto lordo per ciascun veicolo. Si tratta di un dato davvero impressionante, considerando che risulta essere fino a cinque volte superiore rispetto a quello che fanno registrare i diretti concorrenti del Gruppo Volkswagen, Toyota e Ford.

Tesla ha concluso il 2022 in modo movimentato con diversi annunci: sui veicoli più recenti sono infatti stati messi Apple Music e la piattaforma di giochi Steam, è stata annunciata la controparte dell’AirPower di Apple mai arrivata ed è stata consegnata la prima flotta di camion Tesla Semi a Pepsi-Cola.

Su macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.