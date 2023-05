Le Tesla costano troppo, Elon Musk ribatte

Le principali critiche rivolte alle auto elettriche riguardano per lo più il prezzo, questo vale in particolare per Tesla, spesso presa di mira per il costo sostenuto dei suoi modelli: rispondendo a una intervista di CNBC Elon Musk respinge tutto espiega che si tratta di un falso mito.

In un’intervista con CNBC, Elon Musk ha portato le sue argomentazioni a sostegno dell’idea che le auto elettriche Tesla siano accessibili a tutti dal punto di vista economico.

Una delle critiche che Tesla riceve di frequente riguarda i costi delle vetture, nonostante i recenti sforzi della casa automobilistica per rendere i suoi veicoli più accessibili. Molti consumatori faticano ad abbandonare le stereotipo di Tesla come auto troppo costosa.

Per questo, il CEO di Tesla Elon Musk ha affrontato le critiche durante un’intervista su CNBC, andata in onda a seguito dell’assemblea degli azionisti di ieri. Elon Musk ha argomentato contro l’idea del problema di accessibilità economica di Tesla in un segmento dell’intervista.

Oltre all’argomento principale di Musk secondo cui il prezzo di partenza sia del Model 3 che del Model Y è inferiore al prezzo medio di acquisto di un’auto negli Stati Uniti, il CEO ha anche sottolineato con orgoglio che Model 3 di base è più economica rispetto a una Toyota Camry che ha lo stesso listino.

Negli ultimi tempi Tesla si è impegnata ad abbassare i propri listini, con i prezzi delle auto che hanno toccato i minimi storici, anche in Italia. Non solo. Da tempo si vocifera del possibile arrivo di una Tesla Model 2 a prezzo ancor più basso rispetto all’attuale gamma.

Con un prezzo presumibilmente inferiore a 30.000 dollari, il nuovo modello Tesla potrebbe diventare un best seller, oltre che ampliare notevolmente il bacino di ponteziali utenti di auto elettriche, anche se non è ancora chiaro quando il veicolo sarà disponibile.

Elon Musk ha affrontato molte altre preoccupazioni e idee sollevate dagli investitori di Tesla durante l’assemblea degli azionisti, in particolare quello della pubblicità, che l’azienda automobilistica sembra finalmente voler espandere. Inoltre, il CEO ha delineato le sue previsioni economiche, sottolineando che le difficoltà nel mercato mondiale potrebbero causare turbolenze nel settore automobilistico nel prossimo futuro.

