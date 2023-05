Sony Access, svelato il controller PS5 personalizzabile

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Accessibilità, Sony svela ulteriori informazioni sul nuovo controller Access per PS5, così battezzato anche se inizialmente presentato come “Progetto Leonardo” nel corso di un annuncio avvenuto a gennaio.

Con questa mossa, Sony si avvicina un po’ di più a offrire un’esperienza paragonabile a quella offerta da Microsoft, che ha lanciato nel 2018 Xbox Adaptive Controller. Il controller Access di Sony per PlayStation 5 è altamente personalizzabile per adattarsi a diverse gamme di movimento e forza.

Le estremità dei joystick analogici sono disponibili in tre forme: standard, a cupola e sferica. Inoltre, le coperture dei pulsanti offrono diverse opzioni, e dimensioni uniche. La copertura piatta e ampia copre due alloggiamenti per i pulsanti, mentre lo stile sporgente è pensato per le persone con mani più piccole.

La copertura curva del pulsante può essere premuta o tirata e il controller può essere posizionato in modo piatto, ad angoli diversi e può anche essere montato su un treppiede o su un supporto personalizzato.

Una volta sincronizzato con la PS5, i giocatori possono selezionare l’orientamento del controller, assegnare azioni a ciascun pulsante e modificare le impostazioni di sensibilità. È possibile programmare i comandi per funzionare in modo continuo con una sola pressione.

In pratica, invece di dover tenere premuto un pulsante per correre, basta un singolo clic per ottenere lo stesso risultato. Questo cambiamento riduce le esigenze di forza e mobilità durante il gioco. È anche possibile integrare il controller wireless DualSense, il quale può essere sincronizzato con due controller Access per creare un “singolo controller virtuale”.

Mark Friend, responsabile dell’accessibilità di Sony, ha dichiarato in video che l’aggiornamento ha coinvolto dipendenti da tutto il mondo e che Sony è solo all’inizio del suo percorso verso l’accessibilità su PS5. Tra le altre caratteristiche degne di nota menzionate nel video, vi è la modalità ad alto contrasto.

Nonostante l’annuncio sia stato fatto in concomitanza con la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Accessibilità, il controller Access non è ancora disponibile per l’acquisto. Al momento, non sono state fornite né una data di lancio né il prezzo del controller, ma ulteriori dettagli verranno resi noti “nei prossimi mesi”.

