Tesla potrebbe costruire droni e velivoli elettrici

Pubblicità

Per diversi mesi il titolo Tesla è stato tra quelli meno brillanti nel comparto tech, oltre a soffrire qualche acciacco per il rallentamento delle elettriche negli scorsi mesi, anche per la concorrenza delle cinesi, in ogni caso tutto questo sembra alla spalle: mentre il titolo continua ad aumentare in borsa, gli analisti si stanno scatenando sulla ventata di mirabolanti novità che l’imprevedibile Elon Musk e Tesla sveleranno al mondo il 10 ottobre.

Musk ha già caricato gli animi affermando che per Tesla sarà il momento più importante dall’annuncio di Model 3, e poi ancora che sarà un giorno per i libri di storia.

All’accelerata del titolo Tesla contribuiscono diverse previsioni ottimistiche degli analisti. Secondo Adam Jonas di Morgan Stanley, segnalato da Teslarati, Elon Musk ha sparso indizi negli anni, tra post su X e comunicazioni a consiglio e azionisti, che lasciano pensare al possibile allargamento del business Tesla anche nel mercato dei droni, sia quelli tradizionali, ma più che altro in ottica completamento dei trasporti personali via velivoli elettrici.

I due indizi individuati dall’analista tra le dichiarazioni di Elon Musk possono sembrare un po’ vaghi, ma nessuno nega che Tesla sia in possesso di risorse e competenze per cimentarsi anche in droni e velivoli elettrici. Al momento un’azione Tesla vale circa 262 dollari: Morgan Stanely prevede una quotazione di 310 dollari, senza contare possibili ingressi in altri mercati, ma il valore potrebbe schizzare fino a 1.000 dollari per azione.

Tra gli analisti più celebri Dan Ives, brillante e riconoscibile per le sue camice sgargianti, continua a essere più che ottimista su business e futuro di Tesla. Per Ives Tesla è “La società AI più sottovalutata sul mercato” e prevede che Elon Musk e soci sveleranno una tecnologia autonoma “rivoluzionaria”.

L’analista è convinto che Intelligenza artificiale e guida autonoma completa Tesla FSD rappresentino insieme un valore di mille miliardi di dollari per Tesla. Ricordiamo che la capitalizzazione della società al momento è di circa 836 miliardi di dollari.

Altri analisti mantengono un approccio più cauto: per alcuni la guida autonoma Tesla anche se in arrivo ci metterà anni e che per continuare a crescere, sia sul mercato che in borsa, il 10 ottobre più che miracoli AI dovrà svelare un veicolo elettrico autonomo a prezzo abbordabile. La cosiddetta Model 2 sembra sempre più necessaria per affrontare i concorrenti.

Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina. Le notizie di macitynet che riguardano auto, veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.