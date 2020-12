Tesla offre 3 mesi gratis di guida autonoma per spingere le vendite

Il sistema Full Self-Driving che Tesla vende come opzione da 10.000 dollari non è ancora disponibile sotto forma di abbonamento, ma la casa automobilistica di Elon Musk sta già utilizzando questa idea per aumentarne le vendite: al momento, offre 3 mesi gratis di questa esperienza di guida.

Segnalato in precedenza da Electrek e confermato in un tweet da Elon Musk, «Tutte le auto Tesla consegnate negli ultimi tre giorni dell’anno riceveranno gratuitamente tre mesi dell’opzione Full Self-Driving».

Le funzionalità attualmente disponibili, ricordiamo, sono quella di navigazione con il pilota automatico con guida automatica dalla rampa di accesso dell’autostrada alla rampa di uscita, compresi gli svincoli e sorpasso automatico delle auto più lente. Ancora, disponibile la funzione di cambio corsia automatico durante la guida in autostrada, parcheggio automatico in spazi paralleli e perpendicolari, funzione trova la mia auto e fermate assistite agli incroci controllati dal semaforo.

Mentre Musk ha recentemente affermato che il pacchetto di abbonamento sarà disponibile all’inizio del prossimo anno, l’aggiunta della tecnologia è arrivata a prezzi variabili negli ultimi mesi. Ora, mentre Tesla spinge per raggiungere gli obiettivi di consegne record entro la fine dell’anno, la guida autonoma gratis per 3 mesi fungerà certamente da incentivo.

Ovviamente, le funzionalità attualmente abilitate alla guida autonoma richiedono la supervisione attiva del conducente e non rendono il veicolo realmente autonomo. Il membro dell’NTSB Jennifer Homendy ha notato con un tweet che la tecnologia pubblicizzata come “Full self-driving” suggerisce che il veicolo può guidare da solo, senza input da un operatore umano. Ed allora, continua:

Non è vero. Dovrebbero essere in atto misure di salvaguardia per prevenire tali affermazioni ingannevoli

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Invece per per tutti gli articoli dedicati a veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.