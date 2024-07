IT Wallet, la patente digitale debutta su iPhone e Android in Italia

Pubblicità

È partita la sperimentazione dell’ IT Wallet, il portafoglio digitale per l’identità unica in Italia: dal 15 luglio un piccolo campione di utenti, circa un migliaio, potrà testare il portafoglio digitale e disporre sempre, a portata di smartphone, di tessera sanitaria, patente di guida e Carta Europea per la Disabilità.

In futuro questa funzionalità dovrebbe diventare un’app autonoma che permetterà di mostrare i documenti senza bisogno di passare dall’app IO. Con il DL PNRR approvato il 26 febbraio dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore il 2 marzo 2024 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha istituito il “Sistema di portafoglio digitale italiano”, introducendo nel nostro ordinamento l’IT-Wallet, quale soluzione di portafoglio digitale pubblico.

Si tratta dell’avvio dell’evoluzione dell’identità digitale, modello che consentirà ai cittadini di avere all’interno del proprio portafoglio digitale documenti personali, attestazioni e certificati per accedere ai servizi ed esercitare i propri diritti e doveri.

IT Wallet e patente digitale, prime funzioni

Nella fase sperimentale i documenti saranno accessibili esclusivamente “off-line”: in altre parole potranno essere semplicemente mostrati in caso di eventuali controlli, ma non potranno essere usati per interagire con i vari servizi (esempio: prenotazioni autonoleggio con patente digitale), opzione prevista nella fase successiva.

Come accennato, al momento solo un migliaio le persone sono quelle selezionate per testare la novità. Non è chiaro con quale criterio siano state selezionate e se è in qualche modo possibile specificare che si vuole testare in anticipo le nuove funzioni. Da settembre o ottobre sarà ad ogni modo avviata una seconda fase allargando gradualmente la platea dei cittadini abilitati e i documenti disponibili, mentre da gennaio 2025 l’applicazione dovrebbe essere pienamente operativa per tutti i cittadini.

L’app IO è presentata come “una delle innovazioni più strategiche a livello sovranazionale”, in grado di abilitare “nuove sinergie tra settori diversi” e “rivoluzionare le modalità di accesso ai servizi per cittadini e imprese in modo omogeneo in tutti i Paesi UE”. L’app IO è disponibile per iPhone da questa pagina di App Store, oppure per dispositivi Android da questa pagina di Google Play Store.

