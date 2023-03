iPhone 14 e 14 Plus si tingono di giallo

Come ampiamente anticipato negli scorsi giorni e ore, Apple ha annunciato l’arrivo di iPhone 14 e iPhone 14 Plus nel nuovo colore giallo. Mossa pevedibile anche perché Apple ha già fatto lo stesso a metà del ciclo di vita degli iPhone 2022 e 2021 rilasciando nuove colorazioni tra marzo e aprile,

La nuova tonalità scelta per marzo 2023 è il giallo, un colore brillante che si unisce ai cinque esistenti precedentemente offerti per iPhone 14 e iPhone 14 Plus. L’aggiunta del giallo porta il conteggio totale dei colori disponibili per iPhone 14 a sei. Ricordiamo, che questo nuovo colore si aggiunge a Blu, Viola, Rosso, Mezzanotte e Galassia.

Lo stesso aggiornamento si era registrato a marzo 2022, quando iPhone 13 e iPhone 13 Pro avevano guadagnato il colore verde, mentre il 2021 aveva offerto varianti color viola per l’iPhone 12. Le colorazioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max rimangono, invece, invariate, con Nero siderale, Viola scuro, Oro e Argento.

I nuovi colori sono disponibili per il preordine a partire dal 10 marzo, con spedizioni pronte per il 14 marzo. Ovviamente, hanno un prezzo identico alle altre colorazioni; si parte con iPhone 14 a partire da 1029 euro e iPhone 14 Pro a partire da 1179 euro.

Se vi piace cambiare spesso colore vi segnaliamo che nelle scorse ore Apple ha presentato anche la nuova linea di cover, con tante nuove tonalità. Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 14 Pro, del modello baseiPhone 14 e iPhone 14 Plus, invece per tutte le notizie sull’universo Android si parte da qui.

Cos’altro bolle in pentola

La stagione primaverile è il primo momento dell’anno in cui Apple fa annunci di questo genere: per quest’anno, oltre all’iPhone 14 in giallo, ci si aspetta anche un nuovo Mac Pro e il fantomatico MacBook Air da 15,5 pollici