Il Thermos XIAOMI VIOMI in offerta online a soli 32,49 euro

Sono da poco passati i giorni della merla, ma il freddo sarà ancora in agguato per diversi mesi. Ed allora, per mantenere le vostre bevande calde, ecco il Thermos XIAOMI VIOMI, in offerta su eBay a 32,49 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Il Thermos portatile non solo mantiene calde le bevande, ma può anche funzionare come un mini bollitore elettrico da viaggio, grazie al cavo di alimentazione incorporato e nascosto, che assicura alla periferica massima versatilità. E così, indipendentemente dal fatto che si voglia bere del tè o del caffè, è sufficiente collegarlo e aspettare alcuni minuti: si tratta di un ottimo alleato durante i viaggi.

Il dispositivo ha dunque funzioni di 2 in 1: Thermos per il massimo dell’isolamento, oltre alla funzione di bollitore elettrico con cavo di alimentazione. E’ sufficiente la pressione del pulsante di controllo multifunzionale per passare alla modalità bollitura/riscaldamento. Il Thrmos propone una fodera in acciaio inossidabile 304 così da mantenere alta la temperatura della bevanda.

Naturalmente, il Thermos gode di un sistema di sicurezza, quando si trova in funzione di bollitore, che lo spegne automaticamente in caso di ebollizione dell’acqua. Ha una capacità di 400 e una potenza di 300 W, per un peso di appena 500 grammi, e misure contenute in 80 x 80 x 225 mm.

Al momento si acquista in offerta su eBay al costo di 32,49 euro. Clicca qui per acquistarlo.